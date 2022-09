Verstorben Neunkirchen trauert um Franz Bele

Christian Feigl

Franz Bele war auch immer ein gern gesehener Gast am Hauptplatz, das Bild zeigt ihn beim Frühschoppen vor ein paar Monaten mit Gastronom Christian Schicker und Sohn Michael. Foto: Thomas Wohlmuth Foto: Thomas Wohlmuth

F ranz Bele ist tot: Die pensionierte Unternehmerlegende verstarb am Mittwochabend nach einem längeren Spitalsaufenthalt im 85. Lebensjahr. Mit ihm verliert die Bezirkshauptstadt eines ihrer letzten Originale. Bele hatte sich über Jahrzehnte in vielen Bereichen große Verdienste gemacht. So war er etwa bei der Feuerwehr oder den Kienthalern oder in der städtischen Wirtschaft eine treibende Kraft.