Trauer um Neunkirchens Altbürgermeister Felix Rigler

Werbung

,,Auch wenn es ihm in letzter Zeit nicht mehr so gut gegangen ist, bin ich über seinen Tod zutiefst erschüttert", so ÖVP-Stadtchef Herbert Osterbauer in einer ersten Reaktion. "Mein Mitgefühl gilt seiner Gattin, seinem Sohn und dem Rest der Familie." Osterbauer verband trotz politischer Differenzen zu Felix Rigler eine echte Freundschaft. Legendär die Morgentreffen von früher, als sich Rigler stets bei einem Kaffee mit Osterbauer abplauderte oder als leidenschaftlicher Kartenspieler sich mit ihm ein Bummerl ausschnapste. ,,Er war eine Seele von einem Menschen und hat für die Stadt sehr viel bewegt und umgesetzt!"

Auch die NÖN hatte stets einen guten Kontakt und Draht zum Neunkirchner Ehrenbürger. Zuletzt traf sie ihn anlässlich des 90. Geburtstages, mitten in der Coronazeit. Nachzulesen auch unter:

Neunkirchen Altbürgermeister Felix Rigler feierte 90. Geburtstag

Erste Reaktionen auf Riglers Ableben gibt es unterhalb dieses Artikels, weitere Informationen zum Lebenslauf werden in Kürze ergänzt.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.