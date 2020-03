Wanderer am Krummbachstein tot aufgefunden .

Auf dem Krummbachstein in der niederösterreichischen Rax-Schneeberg-Gruppe ist ein Wanderer tot aufgefunden worden. Der 53-Jährige aus Wien-Währing dürfte laut Polizei am Montag infolge eines Sturzes gestorben sein. Entdeckt wurde der Mann am Dienstagnachmittag von einem 49-Jährigen aus dem Bezirk Neunkirchen.