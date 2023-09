Behördeneinsatz: 43 Katzen aus Neunkirchner Haus befreit

Aufmerksam waren die Behörden auf die offenbar untragbare Situation nach einem anonymen Anruf geworden. Bei dem anschließenden Einsatz wurden aus dem Haus im Innenstadtbereich, das das ältere Ehepaar gemietet haben soll, 42 Katzen, großteils in verwildertem Zustand, und ein Hund befreit.

„Bei der Kontrolle in dem Objekt bestätigte sich eine nicht artgerechte Tierhaltung. Als Ergebnis mussten 43 Katzen und ein Hund abgenommen werden. In Folge der hohen Stückzahl der Tiere und der eingeschränkten Bewegungsmöglichkeiten, welche auch zu hygienischen Missständen und Krankheiten bei den Tieren führten, kann man von Animal-Hording sprechen. Die Abnahme war notwendig, um weiteres Leid von den Tieren abzuwenden“, bestätigt Bezirkshauptfrau Alexandra Grabner-Fritz auf Nachfrage der NÖN den Vorfall.

Aktuell befinden sich alle Tiere im Ternitzer Tierschutzhaus und stellen das vor eine große finanzielle Herausforderung: „Das sind Mehrkosten von ein paar hundert Euro pro Tag und die aktuelle Situation treibt uns an den Rand der Existenz“, bittet Tierschutzhausleiterin Elisabeth Platzky mit ihrem Team die Bevölkerung auf diesem Weg um finanzielle und um Sachspenden: „Mit jeder einzelnen Futterdose ist uns schon geholfen“, so Platzky.

Neben den notwendigen medizinischen Behandlungen, die die Tiere erhalten, werden die Katzen jetzt bis zur Vergabe im Tierschutzhaus aufgepäppelt. „In einer bis zwei Wochen können sich Interessenten dann bei uns melden“, so Platzky. Sie spricht auch über den Rettungseinsatz: „Für den Umstand, 43 Katzen im Haus zu halten, war das Szenario vor Ort gar nicht einmal so schlimm. Da habe ich schon weitaus Schlimmeres gesehen. Die Tierhalterin war offensichtlich auch froh, dass wir gekommen sind und hat uns sogar geholfen, die Katzen in die Käfige zu bringen!“ Die Katzen seien alle lieb zueinander und auch den Menschen sehr zugänglich: „Sie fordern regelrecht Streicheleinheiten!“, erzählt Platzky.