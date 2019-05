Sie will und will nicht abreißen – die Einbruchsserie in Ternitzer Schulen. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde erneut in die Volksschule Pottschach eingebrochen, wer dahinter steckt ist bisher noch unbekannt.

Die Ternitzer Schulen wurden in den letzten Monaten schon öfters von Einbrechern heimgesucht, die meist nicht viel mitgenommen haben, dafür einen großen Sachschaden hinterließen. „Es ist schrecklich. So kann das nicht weitergehen“, so SPÖ-Schulstadträtin Andrea Reisenbauer. In einer Nachtaktion sind die Täter über ein Seitenfenster in das Konferenzzimmer eingebrochen. Danach sind sie weiter in die Direktion. „Es wurde, soweit ich weiß, nichts Maßgebliches gestohlen. Der Sachschaden ist definitiv höher“, so SPÖ-Stadtchef Rupert Dworak. Wie hoch der Schaden tatsächlich ist, wird erst in dieser Woche feststehen. Kolportiert wurde zudem, dass die Täter ein Hakenkreuz hinterlassen hätten. Das konnten aber weder Schulstadträtin noch Bürgermeister bestätigen.

Eines ist jedoch klar: Die Stadt will, wenn es um die Sicherheit der Schulen geht, nun Geld in die Hand nehmen. „Wir werden in allen Schulen Kameras montieren, die besonders den Eingangsbereich sowie die Direktion ins Visier nehmen sollen“, gibt Stadtchef Dworak bekannt. Laut ihm sollen die Kameras noch in diesem Jahr, voraussichtlich im Herbst, angebracht werden.