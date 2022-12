Landesklinikum Neunkirchen: Video soll auf Geburt vorbereiten

Sorgen und Ängste von werdenden Eltern nehmen – das ist das Ziel einer Videoaufklärung aus dem Kreißsaal, mit dem das Neunkirchner Landesklinikum den Hebel ansetzen möchte. Notwendig gemacht hat dies die Corona-Pandemie, die aufgrund der Zutrittsbestimmungen aktuell keine Führungen vor Ort (so wie das bis dato Usus war) ermöglicht.

Um den werdenden Eltern trotzdem einen umfassenden Eindruck, sowohl von den Räumlichkeiten als auch vom Angebot der Abteilung, vermitteln zu können, steht ab sofort auf der Homepage der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe des Landesklinikums Neunkirchen www.neunkirchen.lknoe.at ein Video zur Verfügung. Die Schwangerenambulanz mit sämtlichen Untersuchungen wird natürlich wie gehabt angeboten.

Hebamme Sabine Lippert, Stationsleiterin der Geburtshilfe

„Uns ist es wichtig, dass sich die werdenden Eltern bei uns wohl und sicher fühlen. Ihr Kind in einer schon vertrauten Umgebung zur Welt zu bringen und sich rundum gut betreut zu wissen, nimmt viele Sorgen und lässt die Geburt so zu einem positiven Erlebnis werden. Das Video gibt Einblicke in unsere Arbeit und macht die zukünftigen Eltern mit den Abläufen vor, während und nach der Geburt vertraut. An unserer Abteilung betreuen die Hebammen die Schwangeren bereits vor der Geburt bis hin zum Wochenbett – entsprechend einer integrativen Pflege – und helfen so beim Start ins Leben“, so die Stationsleiterin der Geburtshilfe, Hebamme Sabine Lippert. Die Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe am Landesklinikum Neunkirchen betreut jährlich rund 840 Geburten. Schwangerenambulanz, drei Kreißzimmer, Geburtsbadewanne und Wochenbettstation bilden eine Einheit und werden von einem Team aus Hebammen, diplomiertem Pflegepersonal und Ärzten betreut. Gemeinsam sei das Team bestrebt, „bestmöglich auf die Bedürfnisse der werdenden Mütter rund um die Geburt und im Wochenbett einzugehen“, heißt es seitens des Klinikums.

Um die Qualitätsansprüche sicherstellen zu können, muss frühzeitig geplant werden. Schwangeren wird geraten, sich in der 28. bis 30. Schwangerschaftswoche zur Geburt unter folgenden Telefonnummern anzumelden: 02635/9004-17015 oder 02635/9004-17020.

