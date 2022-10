Privater Postwurf sorgt für Aufsehen in Zöbern

Was etlichen Zöberner Haushalten da zuletzt ins Haus geflattert ist, dürfte bei den allermeisten zumindest für Aufsehen gesorgt haben. Das Papier, wörtlich betitelt mit „Die Gemeinesitzung“, soll als Information über die Gemeinderatssitzung vom 25. März diesen Jahres verstanden werden. Neben zahlreicher Vorwürfe sind die vier Seiten auch mit Karikaturen des Gemeinderates und des Ortschefs versehen.

Ortschef Alfred Brandstätter sieht sich mit heftiger Kritik konfrontiert. Foto: Grabner

Konkret bezieht sich die Aussendung (rund 200 Stück wurden verteilt) auf ausgewählte Tagesordnungspunkte der öffentlichen Sitzung. Zu lesen ist in dem Papier u. a. von „gemeindeeigenen Fehlplanungen“ oder einer „Jagdsaison nach Gebührensündern“. Der „objektive Zeitzeuge“, wie sich der Aussender des Papiers selbst nennt, geht auch auf den Diskussionspunkt „Verleihung der Ehrenbürgerschaft“ ein. Beschlossen wurde in besagter Sitzung – mit einer Gegenstimme der FPÖ –, dass für die Zuerkennung der Ehrenbürgerschaft eine Dreiviertel-Mehrheit im Gemeinderat von Nöten ist. Im Postwurf heißt es dazu: „Doch sollte man sich die berechtigte Frage stellen, ob es unter einer von Freunderlwirtschaft geprägten und bürgerfeindlichen Gemeindeführung noch eine Ehre sei, eine solche Auszeichnung anzunehmen.“

Geschrieben und unter die Leute gebracht hat das Papier Günther Nanke, im Ort kein Unbekannter: Seit etlichen Jahren liegt er wegen der Erhaltungskosten von Güterwegen im (juristischen) Clinch mit der Gemeinde, diese musste schon eingehobene Kosten teilweise rückauszahlen. Ein Gesamturteil in dem Verfahren steht aber noch aus. Nanke verteidigt die Aussendung im Telefonat mit der NÖN. Er habe bereits im Frühjahr eine Aussendung gestaltet, die sei aber auf dem Postweg verloren gegangen. Die jetzige Aussendung wurde privat ausgetragen.

Verfasser will weiterhin Aussendungen schicken

Zu den erhobenen Vorwürfen steht Nanke, „denn ich kann alles belegen“, sagt er. Ob er es verstehe, dass sich so mancher Bürger an der Aussendung (inklusive der Karikaturen) stößt? „Kritik ist erlaubt und wenn sich jemand daran stößt, dann kann er ja klagen.“

Dass vor allem die Karikatur des Bürgermeisters (übrigens extra von einem Karikaturisten angefertigt) als geschmacklos gesehen wird, kann Nanke sogar verstehen. „Dieser Teil ist provokant, aber meine Absicht war es, dass die Aussendung auch gelesen wird.“ Zugleich stellt er in Aussicht, auch künftig auf diese Art über Sitzungen zu „berichten“, denn, so Nanke: „Die Leute haben ein Recht darauf, diese Dinge zu erfahren!“

Für Volkspartei sind Vorwürfe „falsch“

Bürgermeister Alfred Brandstätter (ÖVP) selbst wollte sich zu dem Papier nicht äußern, seine Fraktion wies sämtliche Vorwürfe in einer schriftlichen Stellungnahme kategorisch zurück. Nankes Aussendung ziele „überwiegend auf die persönliche Beleidigung und Herabwürdigung von Personen und Einrichtungen“ ab, was man „nicht als angemessene Umgangsform“ sehe.

Zur Verschuldung Zöberns, die Nanke in der Aussendung neben anderen Themen erwähnt, verweist die ÖVP darauf, „dass zahlreiche Gemeinden in vergleichbarer Größenordnung einen ähnlichen Finanzhaushalt aufweisen“. Auch den Vorwurf von erhöhten Aufschließungskosten bei Baugründen erachtet man als falsch, stelle der Einheitssatz doch „das vom Land NÖ vorgegebene Minimum dar“.

Die übrigen Parteien im Gemeinderat kommentieren die Aussendung auffallend gelassen. „Wir fühlen uns nicht angegriffen, da wir der Ansicht sind, dass man in einer politischen Funktion mit Satire umgehen können muss“, heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme der FPÖ-Gemeinderäte Richard Winklbauer und Andreas Miltner. Sie verweisen darauf, dass sie bei in dem Papier angesprochenen Punkten im Gemeinderat ohnehin nicht mitgestimmt haben. Die SPZ will „nicht näher auf dieses Schreiben eingehen“, so Lukas Glatz: „Jeder Gemeindebürger ist eingeladen, sich bei der Gemeinderatssitzung selbst ein Bild zu machen!“

„Sämtliche Handhabungen in der Gemeindepolitik werden von der ÖVP ausgeführt. Meistens werden wir vor vollendete Tatsachen gestellt.“

Martin Hlavka

Entspannt zeigt sich auch Martin Hlavka (Liste „Zöbern für alle“): „Klatsch und Tratsch gibt es ja immer, ich sehe das nicht so schlimm. Und was die Karikatur betrifft: Auch über mich wurde einmal eine gezeichnet und die ÖVP hat mir damals erklärt, dass man das in der Politik aushalten muss.“ Bei der Bürgermeisterpartei ortet er grobe Mängel in der Zusammenarbeit: „Sämtliche Handhabungen in der Gemeindepolitik werden von der ÖVP ausgeführt. Meistens werden wir vor vollendete Tatsachen gestellt.“ Diese kontert: Hlavka sei „der einzige Fraktionsführer, welcher beinahe nie Akteneinsicht zu den Gegenständen der Gemeinderatssitzungen nimmt“. Die ÖVP könne nicht die Arbeit der anderen übernehmen.

