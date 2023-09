Schwere Unwetter gingen in der Buckligen nieder

In den Gemeinden Aspang, St. Peter am Wechsel, Mariensee, Zöbern, Krumbach und Kirchschlag mussten die Feuerwehren zu mehreren Unwettereinsätzen ausrücken.

Mehrere Bäche traten aufgrund der enormen Niederschlagsmengen über die Ufer. Weiters gingen zahlreiche Muren ab. Auch Hangrutschungen waren zu beseitigen. Zwischen Zöbern und Krumbach war neben Starkregen auch Hagel in den Unwetterzellen, welche sich entluden. Neben den eingesetzten Feuerwehren stand auch schweres Gerät der Straßenmeisterei im Einsatz. Die Aufräumarbeiten dauerten bis in die Nachtstunden an.