Das "Warten aufs Christkind" ist in Kirchberg schon zu einer fixen Veranstaltung geworden. Immerhin wurde den zahlreichen Kindern am Heiligen Abend heuer schon zum fünften Mal die lange Wartezeit auf die Bescherung verkürzt. An 17 Stationen konnten die Kinder unter Anleitung von 20 Helfern sowohl altbewährte, als auch viele neue Bastelideen umsetzen.

Über die zahlreiche Teilnahme, die strahlenden Kinderaugen und die begeisterten Eltern freuten sich die Organisatorinnen, ÖVP-Gemeinderätin Heidi Hirner, Michi Angeler und Helena Hütterer.