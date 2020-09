Gleich zweimal mussten Personen mit Knöchelverletzungen am Ferdinand-Mayer-Weg geborgen werden: Am Freitag ein elfjähriger Bub, am darauffolgenden Tag eine 60-jährige Frau. „Beide wurden von der Bergrettung versorgt und ins Tal gebracht“, so Sabine Buchebner-Ferstl, Pressereferentin der Bergrettungs-Ortsstelle Reichenau an der Rax.

Ebenfalls zweimal kam das Bergetau der Alpinpolizei zum Einsatz, um jeweils unverletzte Personen aus ihrer misslichen Lage zu befreien. Am Freitag verirrten sich der Bergrettung zufolge zwei etwa 60-jährige Frauen aus dem Bezirk im Bereich Obersberg. Sie waren um 11 Uhr vormittags von Schwarzau im Gebirge Richtung Waldfreundehütte aufgebrochen, in der Absicht, einen Rundweg entlang zu wandern. Dabei verloren sie aber die Orientierung und entschieden sich um 18 Uhr dafür, den Bergrettungs-Notruf zu wählen. „Der Hubschrauber des Innenministeriums konnte die beiden Frauen noch vor Einbruch der Dunkelheit bergen“, so Buchebner-Ferstl.

Am Samstag schließlich konnte eine erschöpfte Frau aus Oberösterreich im oberen Drittel des Gsollhirnsteigs ihren Weg nicht mehr fortsetzen. „Auch sie wurde vom Hubschrauber des Innenministeriums per Tau geborgen und in Sicherheit gebracht“, informiert die Pressereferentin.