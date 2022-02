NÖN-Talentesiegerin veröffentlicht zweite Single

Die Überraschung und die Freude waren groß, als es im Frühjahr 2021 hieß, dass Viki Jahrl das NÖN-Talent 2020 ist. Seit diesem Moment hat sich bei der in Pitten lebenden Musikerin viel getan. Der NÖN erzählte die 22-Jährige, welche Pläne sie für die Zukunft hat.

Hilfswerk NÖ Anzeige Zukunftssichere Jobs in der Pflege und Betreuung

Dass Corona das Leben der Künstler und Musiker in den letzten zwei Jahren sehr eingeschränkt hat, merkt man der jungen Sängerin im Gespräch nicht an. Sie und ihre Familie haben die Lockdowns und die Zeit im Eigenheim gut genutzt: „Mein Vater meinte damals, dass wir etwas nützliches machen könnten. Und so haben wir dann ein Studio im Keller gebaut!“ Und in diesem verbringt sie seit den letzten Monaten auch sehr viel Zeit. „Mein Ziel ist es, ein Album oder eine EP zu veröffentlichen“, erzählt sie. Einen großen Schritt in diese Richtung macht Jahrl am 19. Februar – denn da erscheint ihre zweite Single „Verbotene Liebe“ samt Video auf Youtube.

Songs kommen aus der eigenen Feder

Inspirieren lässt sich die Jungmusikerin aus Situationen des eigenen Lebens. „Ich drücke durch die Lieder meine Gefühle aus. Es war mein Ziel, die Emotionen so gut als möglich weiterzugeben“, will sie möglichst viel Einblick in ihre Gefühlswelt geben. Ganz unbekannt ist das Lied jedoch nicht mehr. „Ich habe es vor einiger Zeit schon einmal bei einem Auftritt beim Heurigen gesungen. Da war es aber eine akustische Version. Die neue Version ist ganz anders, man könnte sagen, es sind zwei komplett verschiedene Lieder“, freut sich die Pittenerin schon auf die Neuerscheinung.

Ein passendes Video gibt es ebenfalls dazu. „Wir haben in einer Lagerhalle gedreht, alles an einem Tag. Es war verdammt kalt, aber es hat sich gelohnt“, so die Musikerin. Besonderer Dank gilt dabei nicht nur dem Team von Statline Recordz und Stateline Productionz, sondern auch ihrer Mama. „Sie war sowohl beim Dreh meiner ersten Single ‚Sag mir‘ mit dabei als auch jetzt. Sie hat sich einfach um alle Kleinigkeiten rundherum gekümmert. Ohne die Mama geht eben nix“, ist Jahrl für die Unterstützung ihrer Familie und Fangemeinde sehr dankbar.

Weitere Kontakte in Deutschland knüpfen

Im April geht es für Jahrl übrigens für ein Auslandssemester nach Potsdam. Dort möchte sie sich aber nicht nur dem Studium der Pädagogik widmen: „Ich bin nahe an Berlin und das ist die Musikstadt. Ich hoffe darauf, dass ich hier weitere Kontakte knüpfen kann!“

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden