Kreativität, Durchhaltevermögen und Unterstützung. Das sind die Zutaten für ein Rezept, mit dem es den Unternehmern gelingen soll, möglichst ohne größeren Schaden durch die Coronakrise zu kommen. Darin waren sich jedenfalls die 16 Teilnehmer einer Videokonferenz, zu der der Neunkirchner Wirtschaftsbund unter Obmann Wolfgang Kessler erstmals geladen hatte, einig. Auch die NÖN war beim Krisengipfel als Gast dabei.

Dass die Gastronomie unter den Beschränkungen besonders leidet, zeigte sich bei den Statements von Wirtesprecher Hannes Beisteiner, Hauptplatz-Gastronom Christian Schicker oder Christian Blazek, der mit Reichenau aus einer von den Krankheitsfällen besonders betroffenen Gegend kommt. „Auch wenn es vielleicht ab Mitte Mai zu Lockerungen kommt, wir als Bar werden sicherlich die Letzten sein, die aufsperren dürfen“, gibt sich Allegro-Betreiber Christian Schicker keinen Illusionen hin. „Denn Abstandhalten funktioniert in einer Bar einfach nicht!“ Er hat das Personal zur Kurzarbeit angemeldet, „ein, zwei Monate kann man das durchhalten, aber dann wird es wirklich hart.“

In dieselbe Kerbe schlägt Dorfwirt Beisteiner, der auf eine Essensausgabe vorerst verzichtet, „weil der Aufwand zu groß wäre. Der Bedarf ist einfach zu schwer einzuschätzen. Da gibt es Kollegen, die verkaufen 200 Essen und andere nicht einmal 20!“ Auch für die Öffnung ab Mitte Mai sei noch vieles im Unklaren: „Wenn wirklich nur jeder zweite Tisch von Menschen, die miteinander verwandt sind, besetzt werden darf und das Personal Handschuhe und Mundschutz tragen muss, stellt sich für mich schon die Sinnfrage“, gab er zu bedenken. In der Hoffnung, dass es bis dahin noch zu Lockerungen kommen werde.

Auf Kreativität wiederum möchte Christian Blazek setzen. „Unser Garten ist 3.000 Quadratmeter groß. Wenn ich da zwanzig Tische verteile und die im Golfcar bewirte, hat das schon wieder etwas Interessantes.“ Er gab auch zu bedenken, dass man das Zusammenspiel mit touristischen Einrichtungen nicht vernachlässigen dürfe: „Die Leute, die mit der Bahn auf den Berg fahren, wollen dort auch etwas essen und trinken.“

Von einer „Anarchie“, die in der Szene derzeit herrsche, sprach gar Neunkirchens Meisterfotograf Martin Wieland. „Die Vorgaben sind unterschiedlich zu interpretieren. Ich mache jetzt zum Beispiel Passfotos im Innenhof, wobei interessanterweise der Run auf Passfotos groß ist, obwohl ohnehin niemand verreisen darf.“ Aktuell sei der Umsatzverlust noch verkraftbar. „Die entscheidenden Monate kommen jetzt erst. Kindergarten-, Schul- oder Hochzeitsfotos fallen praktisch komplett weg. Da werden wir noch lange damit zu kämpfen haben.“

Eine Prognose, die auch die Experten aus der Wirtschaft wie Dieter Schneider, Peter Dohr, Johann Ungersböck oder andere teilen: „Die entscheidenden Monate werden im Herbst und Winter kommen, wenn die aktuellen in der Bilanz ersichtlich werden. Das müssen erst die Unternehmer überstehen.“ Es sei zu befürchten, dass dies nicht alle schaffen würden.

Unter die Arme greifen will hier die Politik: „Das Budget 2020 kann ich bereits vergessen. Das hält ohnehin nicht mehr“, so ÖVP-Finanzstadtrat Peter Teix. Er und ÖVP-Bürgermeister Herbert Osterbauer wollen neben der staatlichen Unterstützung auch in Einzelfällen helfen: „Stundungen oder auch finanzielle Unterstützung!“ Eines werde es aber auf keinen Fall geben – einen Erlass der Kommunalsteuer. „Weil das gar nicht geht, weil das vom Land so vorgeschrieben ist“, so Teix.

Osterbauer blickt dennoch positiv in die Zukunft: „Der Zusammenhalt in der Stadt, den ich spüre und der noch nie so groß war, bestärken mich in dieser Annahme. Wir schaffen das!“, so sein Schlusswort, ehe noch virtuell angestoßen wurde. Das echte Zuprosten soll hoffentlich schon bald nachgeholt werden.