Dass sich Danninger und Helmut Miernicki, Geschäftsführer der Wirtschaftsagentur „ecoplus“, dabei just das Unternehmen von Martin Köck in Kirchberg für einen solchen Besuch aussuchten, kommt nicht von ungefähr: Der Betrieb beteiligte sich von Beginn an an der neuen Online-Plattform www.meinschaufenster.at, vielmehr noch: Auf Köcks Anregung hin wurde das Projekt von „ecoplus“ in Kooperation mit dem NÖ Haus der Digitalisierung überhaupt entwickelt und innerhalb von nur sieben Tagen umgesetzt. Die Projektleitung von „Mein Schaufenster“ liegt beim „ecoplus“-Digitalisierungsteam.

Service für Betriebe kostenlos

Die Plattform richtet sich im Speziellen an kleine und mittelgroße Geschäfte, die aufgrund der Ausgangsbeschränkungen zuletzt schließen mussten. Sowohl via Smartphone, als auch via Website können Kunden mit ihrem gewünschten Geschäft in Kontakt treten und sich anschließend via Videoanruf über „WhatsApp“ von den Verkäufern beraten lassen. Sowohl von den Betrieben, als auch von den Kunden werde die Plattform bis dato sehr gut angenommen. Laut „ecoplus“-Chef Helmut Miernicki hätten sich bis dato bereits mehr als 300 Händler auf der Seite registriert: „Und das Angebot stößt auf Interesse: Rund 307.000 Homepagezugriffe konnten in den letzten sieben Tagen verzeichnet werden.“

Auch Köck selbst ist von dem Angebot überzeugt. „Digitalisierung stoppt nicht an unseren Ortstafeln. Sie soll Menschlichkeit nicht ersetzen, sondern unterstützen. Das Kaufhaus im Ort steht für Menschlichkeit in der Wirtschaft. ,meinschaufenster.at‘ digitalisiert genau diese menschliche Sichtweise“, ist er überzeugt. Die Online-Beratungsgespräche würden bis dato von Menschen aller Altersgruppen angenommen werden, „die Top-Seller bei uns sind Herrenhemden und Kinderkleidung“, weiß er zu berichten.

Plattform soll weitergeführt werden

Für Landesrat Danninger ist klar, dass das Ende der Ausgangsbeschränkungen nicht zugleich das Ende der Plattform heißen muss – ganz im Gegenteil. „Wenn wir jetzt langsam und schrittweise in die Normalität – wenn auch mit Einschränkungen – zurückkehren und alle Geschäfte wieder öffnen dürfen, so ist doch klar, dass der Online-Handel weiter an Bedeutung gewinnen wird. Es ist daher wichtig, dass so viele heimische Anbieter wie möglich in dieses Segment einsteigen beziehungsweise ihre Online-Angebote erweitern und professionalisieren. Als Land Niederösterreich wollen wir sie dabei unterstützen“, versicherte Danninger. Dass man über die Plattform sämtliche Umsatzeinbußen verhindern könne, sei "eine Illusion", so der Landesrat, "das war uns aber auch vorher klar. Trotzdem ist es ein zusätzlicher Weg, individuell auf die Situation zu reagieren", ist er von der Initiative überzeugt.

Die Plattform ist unter www.meinschaufenster.at abrufbar – „ecoplus“-Chef Miernicki machte von dem Angebot im Rahmen des virtuellen Betriebsbesuchs übrigens gleich Gebrauch. Er erwarb ein Trachtenhemd.