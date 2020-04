Eigentlich sollte es ja rund um den Vorlesetag wieder eine Lesung in der Volksschule geben. Da das Coronavirus Lehrern und Schülern einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, haben sich die Pädagogen einen anderen Weg einfallen lassen, um weiterhin für ihre Schüler da sein zu können. Die Lehrer gründeten einen eigenen YouTube-Kanal, wo regelmäßig Videos hochgeladen werden, in denen die Pädagogen etwas vorlesen. "Gerne wollen wir diese Videos aber allen Interessierten zur Verfügung stellen, um möglichst vielen Kindern damit Freude zu machen. Wir wählen dazu Bücher aus der klassischen Kinderliteratur, aber auch moderne Geschichten aus", so eine der Volksschullehrerinnen Katharina Stückler.

Hier geht es zu den Videos: https://www.musik-vs-pottschach.ternitz.at/index.php/aktivitaeten2/aktivitaeten-2019-2020/240-vorlesetag