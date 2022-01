Verletzter Habicht in Hühnerstall im Bezirk Neunkirchen

Der Habicht hatte einer Aussendung zufolge ein Huhn gerissen. Die Alarmierung sei "etwas kurios" gewesen, merkten die Helfer in einer Aussendung an.

Wie der Greifvogel in die Voliere in einer Reihenhaussiedlung in Gloggnitz gelangt war, blieb laut Feuerwehr unklar. Der am Flügel verletzte Habicht wurde in das Tierheim nach Ternitz gebracht.