Nicht ganz so eindeutig wie erwartet, ist die heutige Volksbefragung in Pitten ausgefallen. Dabei durften die Bürger entscheiden, ob die Gemeinde für einen möglichen Ausbau der Firma Hamburger eine Umwidmungssperre erlassen soll und somit die Firma bei ihrem Vorhaben stoppen könnte.

Über 50 Prozent für "Nein"

Einer der Initiatoren der Befragung war unter anderem Bürgerforum-Gemeinderat Oliver Strametz sowie die Initiative "Wir für Pitten". "Dass nur wir eine so große Anzahl an Bürger mobilisieren konnten, ist unglaublich", freut sich Strametz. Er hat zwar nicht "gewonnen", hätte mit so einer großen Anzahl von Befürwortern (46,5 Prozent) einer Umwidmungssperre aber nicht mehr gerechnet. "SPÖ; ÖVP und die Firma Hamburger haben ja für 'Nein' mobilisiert", meint er.

"Hoffe es kehrt Ruhe ein"

Auf ein ruhiges Weiterarbeiten bei den Themen Hochwasserschutz und Firma Hamburger hofft nun SPÖ-Bürgermeister Helmut Berger. "Ich nehme das Ergebnis so zur Kenntnis. Wichtig ist jetzt, dass alle Wege offen bleiben und die Zusammenarbeit gut läuft", so der Ortschef.

Die Firma Hamburger selbst konnte bis dato zu keiner Stellungnahme erreicht werden. Stimmen zur Volksbefragung von ÖVP, FPÖ und Grüne gibt es in der kommenden Print-Ausgabe der NÖN Neunkirchen.