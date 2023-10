Volkshilfe Ein Vierteljahrhundert Kinderhaus Ternitz

Stadtpolitik, Volkshilfe-Vertreter, Eltern und natürlich auch die Kinder feierten das 25-jährige Jubiläum des Volkshilfe Kinderhauses in der Gfiederstraße. Foto: Stadtgemeinde Ternitz

D urch die Eröffnung des Kinderhauses im Jahr 1998 setzte die Stadtgemeinde Ternitz einen bedeutenden Schritt in der Kinderbetreuung. In Zusammenarbeit mit der Volkshilfe Niederösterreich konnte so auch die Betreuung von 1- bis 3-Jährigen angeboten werden.