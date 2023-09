Ternitz: Putz fiel von Decke, Statiker sieht keine Gefahr

Auf den Missstand selbst machte die FPÖ Ternitz in einem Facebook-Posting aufmerksam. Darin heißt es, dass besorgte Eltern Informationen zu dem Vorfall haben wollten, da weder die SPÖ-Stadtregierung noch die Gemeinde an die Öffentlichkeit getreten seien.

Die Kritik der FPÖ kann SPÖ-Stadtchef Rupert Dworak nicht nachvollziehen, da umgehend reagiert worden sei. „Für Freitag wurde das Schulgebäude gesperrt (die Schule hatte an diesem Tag Wandertag, Anm. der Red.) und es wurde auch ein Statiker beigezogen, um auf Nummer sicher zu gehen“, betont Dworak. Dass es zu dem Vorfall gekommen war, sei bedauerlich, „passiert in vielen Gebäuden aber immer wieder“, meint der Bürgermeister.

Auch das Gutachten des Statikers besagt, dass keine akute Gefährdung für Schülerinnen und Schüler bestehe. So heißt es etwa: „Der freigelegte Stiegenlauf lässt auf kein generelles Problem der Standfestigkeit schließen, da keine Mängel festgestellt wurden.“ Warum es zum Abbröckeln der Putzstücke gekommen war, könne nicht genau festgestellt werden. „Eine Theorie ist, dass durch die unterschiedliche Bewegung der einzelnen Stufen der Putz über die Jahre gelockert wurde und es so zu einer Art ,Ermüdung' der Haftung kam“, heißt es in dem Gutachten, das der NÖN vorliegt.

„Zur Sicherheit wurden auch alle Klassenräume begangen“, ergänzt Stadtchef Rupert Dworak. Mittlerweile wurden im Stiegenaufgang Planen angebracht. „Wir werden uns nun Maßnahmen überlegen, wie wir die Schule in den Herbstferien generalsanieren können“, so Dworak.