17 Jahre hat Edda Koinig erfolgreich die Steinfeld-Volksschule geleitet. Um ihre Nachfolge ist nun eine heftige Diskussion entbrannt: Denn nicht die schulintern favorisierte und bisherige Stellvertreterin Sabine Lambach, die seit 27 Jahren im Haus ist und mit der Problemschule und ihren 18 Klassen gut vertraut ist, kommt zum Zug, sondern eine schulexterne Kollegin aus dem Bezirk, die vor Jahren bereits die Steinfeld- Volksschule einmal verlassen hat, wird vorerst mit der Funktion der Leiterin betraut.

NOEN Edda Koinig geht mit dem System und ihrer betrauten Nachfolgerin hart ins Gericht.

Für Koinig eine glatte „Fehlentscheidung“: „Das wird nicht lange gut gehen, weil ihr Einblick und fachliche Qualität fehlen. Es hat damals überhaupt nicht funktioniert, es gab Probleme mit Schülern und Eltern.“ Das Vertrauen der Kolleginnen an die neue Führung dürfte ebenfalls schwer angekratzt sein. So gibt es einen Brief aller Lehrerinnen an die Bildungsdirektion, in dem sie die Bestellung Lambachs unterstützen. Eine Reaktion auf das Schreiben soll von der Bildungsdirektion bis dato ausgeblieben sein.

Für Koinig liegen die Gründe der Ablehnung von Sabine Lambach klar auf der Hand. Sie glaubt, den wahren Hintergrund dafür zu kennen: „Lambach hat einfach die falsche Farbe. Wir sind noch die einzig rot gefärbte Volksschule in der Stadt und es gab auch eine Vereinbarung mit der Personalvertretung, dass dies so bleiben wird. Interessanterweise kommt es jetzt anders“, nimmt sich die Ex-Direktorin im NÖN-Gespräch kein Blatt vor den Mund.

Aber auch die Vorgangsweise ärgert Koinig: „Offiziell haben wir trotz mehrmaliger Nachfrage von der Betrauung überhaupt noch nichts erfahren, während die betraute Kollegin bereits ihre Schüler und Lehrerkollegen an ihrer bisherigen Schule vom Wechsel informiert hat. Das ist nicht fair.“ Auch dass sich diese bis dato noch nicht während der Übergabe gemeldet hat, stößt ihr sauer auf.

Die Betroffenen halten sich samt der Bildungsdirektion bedeckt: „Ich würde gerne etwas dazu sagen, darf aber nach einer Weisung der Bildungsdirektion nicht antworten“, so Lambach im kurzen Gespräch mit der NÖN Neunkirchen.

Bei der Bildungsdirektion des Landes gibt man zu bedenken, „dass es sich derzeit lediglich um eine Betrauung bis zur endgültigen Ausschreibung der Schulleitung handelt“. Wann diese erfolgen wird, könne zum jetzigen Zeitpunkt nicht mit Bestimmtheit gesagt werden. „Auf weitere Details zu Personaldispositionen können wir aus Datenschutzgründen nicht näher eingehen. Grundsätzlich ist festzuhalten, dass sich Bewerber bei jeder Ausschreibung einer Leiterstelle selbstverständlich einem Hearing vor einer unabhängigen Kommission zu stellen haben. Dies gilt auch in diesem Fall“, heißt es nach einer Anfrage der NÖN Neunkirchen. Konkret formulierte Fragen blieben dabei unbeantwortet.

ÖVP-Stadtchef Herbert Osterbauer betont, auf die Entscheidung keinen Einfluss gehabt zu haben: „Und eine Vereinbarung kenne ich nicht. Mir ist wichtig, dass die Zusammenarbeit zwischen Schule und Stadt gut funktioniert, und das scheint mir auch in Zukunft gegeben zu sein!“

Insider berichten aber, dass ursprünglich eine Pädagogin aus dem Bezirk Wiener Neustadt für die Leitung vorgesehen war, diese aber nach einer schweren Erkrankung einen Rückzieher machen musste. Generell sei auch geplant, Schuldirektorenposten stets extern zu besetzen. Die Gründe für die aktuelle Betrauung sind allerdings unklar. Weiters war zu erfahren, dass auch Lambach als Ersatz ein Direktorenposten im Bezirk Neunkirchen angeboten worden sein soll, sie diesen aber ablehnte.

Die mit der Direktorenstelle betraute Lehrerin verwies auf eine NÖN-Anfrage übrigens schriftlich auf die Bildungsdirektion...