Neue „Kiss & Go“-Zone: Viele Lenker noch undiszipliniert

Die Ruhe vor dem Sturm: Bürgermeister Herbert Osterbauer und die beiden Stadtpolizisten Werner Müller und Daniel Zmek. Foto: Christian Feigl

Mittwoch, 7.30 Uhr, noch 15 Minuten bis Schuleinlass: Mit Werner Müller und Daniel Zmek haben bereits zwei Beamte der Stadtpolizei vor der Schule Aufstellung genommen, um die „Kiss & Go“ Zone, die bestens beschildert ist und auf rund 120 Metern auf beiden Seiten der Dittrichstraße direkt vor der Schule gilt, zu überwachen. Das heißt Autolenker dürfen hier nur kurz anhalten, ihr Kind aussteigen lassen und müssen sofort wieder weiterfahren.

Während einige Schüler bereits zu Fuß eintreffen, biegen die ersten Autos ein: Viele Lenker lassen das Seitenfenster runter, sind verunsichert und wollen von den Polizeibeamten wissen, was nun zu tun sei. Geduldig wird ihnen die neue Situation erklärt. Nur vereinzelt stechen welche heraus, die den Sinn der Verordnung offenbar auf Anhieb erfasst haben. Hier dauert das Abliefern des Kindes maximal zehn Sekunden. „Genauso soll es sein“, freut sich Werner Müller und erblickt sogleich eine Mutter, die aus dem parkenden Auto aussteigt, ihrem Kind noch die Schultasche aus dem Kofferraum gibt und es mit einem Kuss verabschiedet.

„Streng genommen ist auch das nicht erlaubt. Der Lenker sollte drinnen sitzenbleiben. Genauso wenig wie es erlaubt ist, mitten auf der Straße anzuhalten und das Kind aussteigen zu lassen“, erklärt Müller. Eine andere Mutter steigt aus dem Auto aus und steuert mit ihrem Kind auf den Schuleingang zu. Sie hat etwas abzugeben. „Bitte suchen Sie sich einen Parkplatz in der Nähe der Schule, wo Sie auch parken dürfen“, wird ihr höflich aber bestimmt erklärt. Zähneknirschend tritt sie den Rückzug an.

Aufregung um zwei herrenlose Fahrzeuge in der ,,Kiss & Go"-Zone - Werner Müller fotografiert die Kennzeichen. Foto: Christian Feigl

Zwei herrenlose Fahrzeuge werden entdeckt

Plötzlich herrscht Aufregung. Im allgemeinen Getümmel werden zwei Fahrzeuge mitten in der „Kiss & Go“- Zone entdeckt, von deren Lenkern jede Spur fehlt. Mindestens zehn Minuten lang. Die Kennzeichen werden in der Zwischenzeit von der Polizei fotografiert, mit Argusaugen wird nach den Fahrzeuglenkern Ausschau gehalten. Die, eine Frau und ein Mann, dann seelenruhig erscheinen und umgehend belehrt werden. „Sie hätten von der neuen Verordnung noch nichts gewusst“, so Müller.

Doch Unwissenheit schützt auch hier bekanntlich vor Strafe nicht. „Die ersten Tage haben wir noch auf die neue Situation aufmerksam gemacht und abgemahnt, doch ab der kommenden Woche wird es Strafmandate geben“, kündigt ÖVP-Stadtchef Herbert Osterbauer, der mit dem Fahrrad kurz dazustößt und sich ein Bild vor Ort macht, härtere Maßnahmen an. Denn die Befürchtung ist groß, dass die Verordnung und somit der Sinn ohne Präsenz der Polizeibeamten völlig ins Leere läuft. „Es wird zukünftig stichprobenartig Kontrollen geben, auch zur Mittagszeit“, so Osterbauer.

Birgit Haidenwolf: ,,Verkehr ist zwar weniger geworden, eine Schulstraße wäre aber besser gewesen!" Foto: Christian Feigl

„Schulstraße wäre besser gewesen!“

Dass zumindest der Verkehr ein bisschen weniger geworden ist, das stellt die ehemalige Grüne-Gemeinderätin Birgit Haidenwolf fest. Sie hat ihre Tochter gerade mit dem Fahrrad abgeliefert und war auch an der Ausarbeitung des Konzeptes beteiligt: „Eine Schulstraße wie vor der Mühlfeldvolksschule hätte aber weit mehr Sinn gemacht!“

Die wurde hier von der Behörde aufgrund der Nähe des übergeordneten Straßennetzes wie der B 17 aus Gründen einer Störung des Verkehrsflusses abgelehnt. Eine Argumentation, mit der sich Haidenwolf nicht zufrieden gibt: „Die Gemeinde hätte sich nicht so leicht geschlagen geben dürfen und dranbleiben müssen“, meint sie. So wie die Stadt sicher auch an der Überwachung der neuen Verordnung dranbleiben muss. Denn sonst macht diese nur in der Theorie Sinn.