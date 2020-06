Dass die Corona-Pandemie in Österreich noch nicht überstanden ist, zeigt ein aktueller Fall in der Gemeinde Scheiblingkirchen-Thernberg. Die Mutter eines Kindergartenkindes sowie eines Schülers wurde positiv auf Covid-19 getestet. „Natürlich wurden auch gleich die beiden Kinder getestet. Sie waren negativ“, so Schulobfrau Waltraud Ungersböck gegenüber NÖN.at.

Archiv/VP Schulobfrau Waltraud Ungersböck.

Während der Betrieb im Kindergarten normal weiterlaufen soll, wird die Volksschule Thernberg bis zum Beginn der Sommerferien geschlossen. „Die Gesundheitsbehörden hätten nichts gegen einen weiteren Betrieb gesagt, die Entscheidung der Schließung kam von der Bildungsdirektion“, so Ungersböck. Befürwortet wird diese Entscheidung auch von Scheiblingkirchens ÖVP-Bürgermeister Johann Lindner: „In diesem Fall muss die Vorsicht überwiegen, das ist eine komplett richtige Entscheidung!“

Bis zu Ferienbeginn am 4. Juli wird auf Home-Schooling umgestellt. „Kinder, die Betreuung brauchen, bekommen diese in der Volksschule Scheiblingkirchen“, so die Schulobfrau.

Eine Bestätigung seitens der Bildungsdirektion NÖ stand am Dienstagnachmittag noch aus.