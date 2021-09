22 Hunde, 78 Katzen, 14 Kaninchen und 18 weitere Tiere, darunter sogar Enten und Tauben – sie alle leben derzeit im Tierheim Ternitz. Eine Steigerung von rund 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr, stellt die Leiterin des Tierheims, Elisabeth Platzky, fest.

Einen Trend, wonach viele Menschen sich in der Pandemie Tiere anschafften, sie nun aber wieder los werden wollen, beobachtet Platzky nicht. „Es kommt sicher bei uns auch vereinzelt vor, ist aber nicht der Hauptgrund für die derzeitige Überfüllung. Das sind heuer sehr, sehr viele Katzenmütter mit Babys oder Kätzchen von Streunerkatzen.“ In den letzten Jahren habe sie „eine deutliche Verbesserung durch die Kastrationspflicht“ gespürt, doch heuer „denkt man sich, man befindet sich wieder am Anfang“.

Platzky: „Stellenwert von Tieren gestiegen!“

Die Spendenbereitschaft aus der Bevölkerung sei trotz Corona „in der ersten Zeit der Pandemie sehr hoch“ gewesen, so Platzky: „Sie haben Gott sei Dank die Einbußen der drei nicht stattfindenden Flohmärkte etwas abgefedert.“ Ganz allgemein freut Platzky, dass der Stellenwert der Haustiere in der Gesellschaft gestiegen sei – das gehe auch an der Politik nicht unbemerkt vorbei: „Ich würde mir wünschen, dass die Tiere nicht nur im Tierschutzgesetz als Mitgeschöpfe am Papier verankert sind, sondern von allen als fühlendes Wesen gesehen werden und dies auch in die Gesetzgebung miteinfließen sollte!“

Menschen, die ein Tier mutwillig quälen oder töten, sollten nicht mit einer geringen Strafe davonkommen, befindet sie: Ein höheres Strafausmaß könnte womöglich eine abschreckende Wirkung erzielen, ist die Tierheim-Leiterin überzeugt.