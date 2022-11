Vier Monate bedingt für ,,Wutgriechen" aus dem Bezirk Neunkirchen

Wie angespannt und explosiv die Stimmung schon vor dem Prozess war, stellten der angeklagte Grieche und seine Fangemeinde, von der rund zehn Zuhörer erschienen waren, schon unmittelbar vor der Verhandlung unter Beweis: Indem Journalisten angepöbelt wurden und ihnen gedroht wurde, dass auch sie noch ihr gerechtes Urteil bekommen würden...

Der Angeklagte, der in blauen Jeans und mit seiner obligatorischen Kapitänsmütze erschienen war, musste sich gleich zu Beginn auf Anordnung der Richterin von seiner Kopfbedeckung trennen. Und es dauerte keine 45 Minuten, da drohte der Prozess dann auch völlig aus den Fugen zu geraten.

Verweigerte der wegen drei Delikten angeklagte Grieche (Details siehe Infos ganz unten) nach einiger Zeit bereits jegliche Antworten auf die Fragen der durchwegs geduldigen Richterin, so platzte ihm plötzlich völlig der Kragen: „Wie lange wollen Sie mich denn hier noch verarschen? Es ist ein Verbrechen und Sie machen mit“, herrschte er die Richterin an, was ihm eine Ordnungsstrafe in der Höhe von 500 Euro einbrachte, die er mit einem „Sie haben es nicht mehr alle“ quittierte und er darauf gleich zum zweiten Mal mit 500 Euro zur Kasse gebeten wurde.

Dass es für die Verhandlungsleiterin keine leichte Aufgabe werden würde, war von Anfang an klar. So antwortete der Angeklagte etwa auf die Frage nach Sorgepflichten provokant, dass er für tausende Polizisten und Richter zu sorgen habe. Dem Ersuchen um Ernsthaftigkeit kam er immer wieder nur kurz nach. Zumeist lässig lehnte er im Anklagestuhl - ,,seine Hüftschmerzen" würden ihm auf Nachfrage keine angenehmere Position ermöglichen.

Immerhin bekannte sich der ehemalige Wirt, der laut seinen Angaben seit einem Monat als Lagerarbeiter in Wien beschäftigt ist und dabei 700 Euro verdient, in einem Anklagepunkt schuldig: Das unerlaubte Veröffentlichen von Tonbandmitschnitten von Gesprächen mit Behördenvertretern auf sozialen Plattformen gestand er ein. Nicht schuldig bekannte er sich hingegen zum Vorwurf des Betrugs am Arbeitsmarktservice und der Beschimpfung der Bezirkshauptmannschaft, die er als „Verbrecher“ bezeichnet hatte.

„Dieser berechtigten Empörung meines Mandanten ging ein Überfall des öffentlichen Dienstes voraus“, erklärte dessen Anwalt Roman Schiessler und meinte damit die Hausdurchsuchung im Gasthaus in St. Johann im November des Vorjahres. Auch der Angeklagte sah sich in allen Punkten stets in der Opferrolle: „Es ist ein Armutszeugnis der Rechtsabteilung, dass ich überhaupt hier sitze. Ich werde gezielt kriminalisiert“, sprach er auch die angeblich über 500 Strafen an, die er bereits erhalten habe.

Der Schwerpunkt der rund zweieinhalbstündigen Verhandlung drehte sich aber um den Vorwurf des Betruges beim Arbeitsmarktservice (AMS). Dort soll der Grieche unbefugt Notstandshilfe bezogen haben, obwohl er im Gasthaus seiner Gattin mithalf, so der Vorwurf des Staatsanwaltes. Allerdings galt es zu klären, ob diese Mithilfe derart zeitintensiv war, dass er für Vermittlungen von Jobs dem AMS nicht mehr zur Verfügung stehen konnte. „Denn eine geringfügige Tätigkeit wäre nebenbei erlaubt gewesen“, erklärte AMS-Chefin Claudia Schweiger im Zeugenstand.

Die Gattin des Angeklagten versuchte, ihm als Zeugin mit ihren Aussagen zu helfen, wurde dabei aber von der Richterin an die Wahrheitspflicht erinnert: „Er hat mir ein wenig geholfen und nie dafür Geld bekommen. Vermittlungen sind meistens aufgrund der Distanz zum Arbeitsplatz gescheitert.“

Kurz vor der Urteilsverkündung wurde es dann noch einmal hitzig, als Anwalt Schiessler einen Frontalangriff auf den Staatsanwalt startet: „Die Verfügbarkeit zur Jobvermittlung war immer gegeben. Um hier einen Schuldspruch zu finden, da gehört einiges dazu. Und dass jemand ein Verbrecher ist, wird man bei berechtigter Empörung wohl noch sagen dürfen. Bei den Veröffentlichungen der Tonbandmitschnitte sind wir uns einig“, plädierte er auf zwei Freisprüche und eine Diversion.

Ein Wunsch, der nicht in Erfüllung ging: Der „Wutgrieche“ wurde in allen Anklagepunkten für schuldig befunden und erhielt vier Monate bedingt. Aus dem gewerbsmäßigen Betrug wurde allerdings nur Betrug. Der Schuldspruch ist nicht rechtskräftig, er meldete volle Berufung an.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.