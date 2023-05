Es ist angerichtet: 42. Peischinger Maifest startklar!

Los geht es schon am Samstag ab 19 Uhr mit der Band „Echt Stark“. Die steirische Band sorgt mit Volksmusik, Schlager, Oldies, aktuellen Chart- & Partyhits für unvergessliche Feste.

Am Sonntag findet dann ab 10 Uhr der Frühschoppen mit dem Natschbacher Musikverein statt. Grillhendl, Würstel, köstliche Mehlspeisen und eine Weinbar sorgen für das entsprechende Begleitprogramm. Abgeschlossen wird das Fest mit einer großen Tombola, bei der es viele Preise zu gewinnen gibt. Moderator Gerhard Pusterhofer wird in seiner bekannt souveränen und eloquenten Art wieder dafür sorgen, dass die Preise in würdiger Manier übergeben werden.

Apropos Preise: Neben über 60 Geschenkskörben winkt als Hauptpreis ein „Be Cool“-E-Scooter der Firma Schuss Home Electronic aus Wien im Wert von 1.399 Euro. Das Los kostet übrigens 2 Euro. Losen sind im Vorfeld beziehungsweise an beiden Festtagen vor Ort erhältlich.

