Von Payerbach nach Hirschwang: Elektrisch zur Raxbahn

Der Ort Reichenau war bereits um die Wende zum 20. Jahrhundert ein bedeutender Sommerfrischeort, weiters befand sich in Hirschwang seit 1889 neben anderen kleineren Betrieben eine bedeutende Holzschleiferei und Kartonagenfabrik. Problematisch für die weitere Entwicklung wurde vielerorts die Entfernung zum Bahnhof in Payerbach gesehen und so gab es bereits im ausgehenden 19. Jahrhundert Pläne für eine lokale Bahnverbindung.

Doch erst im Jahr 1916 begann die Geschichte dieser Lokalbahn als Materialbahn von der Hirschwanger Fabrik zum Payerbacher Bahnhof. Während des Ersten Weltkriegs sollte eine schmalspurige Feldbahn mit 760 Millimetern Spurweite die kriegswichtige Fracht transportieren und gleichzeitig die Vorbereitung für den Bau einer normalspurigen Lokalbahn mit 1.435 Millimetern Spurweite getroffen werden. Diese mehr oder weniger provisorische Bahn war nur für den Güterverkehr geeignet und wurde noch vor Kriegsende im Februar 1918 in Betrieb genommen. Allerdings war diese Materialbahn bereits elektrifiziert, wobei Grubenlokomotiven vom Bau des Karawankentunnels zum Einsatz kamen. Eine dieser Lokomotiven ist heute noch im Einsatz und ist damit eine der ältesten Schmalspur-Elektroloks der Welt.

Nach dem Ersten Weltkrieg übernahm die Neusiedler AG die Fabrik in Hirschwang, welche dort die Papierproduktion einrichtete. Die geplante Normalspurbahn erwies sich nach dem Ende des Kriegs zunehmend als unrentabel, doch der zunehmende Tourismus bot zusätzliches Potenzial. So wurde beschlossen, die Materialbahn in eine schmalspurige Lokalbahn für den Güter- und Personenverkehr umzubauen. Diese Arbeiten zogen sich bis 1926 hin.

Ab September 1926 standen zwei Triebwagen und vier Beiwagen im planmäßigen Personenzugdienst, während der Güterverkehr mit den bewährten Elektrolokomotiven durchgeführt wurde. Nach der Eröffnung der Raxseilbahn wurde die Strecke bis zur neuen Endhaltestelle „Windbrücke-Raxbahn“ in der Nähe der Talstation verlängert und die Bahn blieb jahrzehntelang ein wichtiges Verkehrsmittel in der Region.

Am 1. Juli 1963 wurde allerdings aufgrund der hohen Kosten für eine Streckensanierung und der Konkurrenz durch den Individualverkehr der Personenverkehr eingestellt. Bald danach wurden die Gleise vom Bahnhof Hirschwang in Richtung Raxseilbahn abgebaut. Der Lokalbahn verblieb nur mehr der Güterverkehr zwischen der Fabrik in Hirschwang und dem Bahnhof in Payerbach, bis auch dieser aufgrund des schlechten Erhaltungszustands der Bahnanlagen im Jahr 1982 eingestellt werden musste.

Doch das bedeutete keineswegs das Ende dieser reizvollen Bahn: Bereits 1977 war nämlich der Verein „Österreichische Gesellschaft für Lokalbahnen“ gegründet worden, der die Bahnanlagen nach der Betriebseinstellung übernahm und seitdem die Strecke an den Wochenenden im Sommer als Museumsbahn zwischen Payerbach und Hirschwang betreibt.

