Seit gestern, Dienstag, bietet die Stadtgemeinde Neunkirchen an fünf Standorten Covid-19-Tests an – und das täglich. Die Stationen im Hallenbad, in der Halle Eurosignal Tritec (Freiligrathgasse 5) sowie am Postgasse-Parkplatz sind täglich von 7 bis 19 Uhr geöffnet, jene im Panoramapark (vor dem alten Kesselhaus) von 8 bis 19 Uhr. Ein Service für die Pendler wird am Bahnhof geboten: Von Montag bis Samstag wird zwischen 5 und 9 Uhr kostenlos getestet.

„Besonders in diesen letzten herausfordernden und für viele sehr schwierigen Monaten, ist es zur Bekämpfung der Pandemie wichtig, Infektionen zu finden und Infektionsketten zu durchbrechen“, erklärte Neunkirchens Bürgermeister Herbert Osterbauer (ÖVP) am Rande eines Besuchs in einer Teststraße und dankte allen Freiwilligen, die in den Stationen Dienst versehen.

Ausgebaut wurde das Angebot unterdessen auch in der Stadtgemeinde Ternitz, wo künftig an fünf Tagen die Woche getestet wird. Völlig neu hinzugekommen sind Teststraßen in Willendorf, wo mittwochs im Pfarrzentrum Rothengrub getestet wird, sowie in Trattenbach. Und in Scheiblingkirchen bietet künftig auch das neue Gesundheitszentrum Testmöglichkeiten an – freitags von 8 bis 11 Uhr sowie sonntags (ab 18. April) von 18 bis 20 Uhr.

Hier eine Übersicht über alle Testmöglichkeiten im Bezirk Neunkirchen:

Altendorf: So., 17-19.30 Uhr (Sportplatzweg 40)

Aspang: Mo., 8-11 und 14-18 Uhr; Mi., Fr., So., 17-19 Uhr (Hauptplatz 12)

Breitenau: Mi., 16-19 Uhr (Kirchenplatz 7)

Edlitz: Mo., Mi., 15-18 Uhr (Markt 26)

Gloggnitz: Di., 14-20 Uhr; Do., Fr, 16-20 Uhr; So., 14-18 Uhr (Schulgasse 4)

Grafenbach: Di., 16-19 Uhr (ab 13.4.); Mi., 16-19 Uhr; Sa., 8-11 Uhr (Aurieglgasse 14)

Grimmenstein: Di., 16-18 Uhr; Do., 8-10 Uhr; So., 17-19 Uhr (Rathausplatz 1)

Grünbach am Schneeberg: Di., Do., 16-18 Uhr (Schulgasse 12)

Höflein an der Hohen Wand: Mo., 15-18 Uhr, Sa., 16-18 Uhr (Am Johannesstollen 1)

Kirchberg am Wechsel: Di., Do., So., 16-19 Uhr (Markt 63)

Mönichkirchen: Mo., 15-17 Uhr; Mi., Sa., 16-18 Uhr (Mönichkirchen 18)

Natschbach-Loipersbach: Mo., Fr., 6-10 Uhr; Mi., 6-12 Uhr; (Loipersbach 20)

Neunkirchen: Mo.-So., 7-19 Uhr (Am Erholungszentrum 8, Freiligrathgasse 5, Postgasse-Parkplatz); Mo.-So., 8-19 Uhr (Panoramapark); Mo.-Sa., 5-9 Uhr (Bahnstraße 49)

Payerbach: Mo., 17-20 Uhr; Do., 16-19 Uhr; Sa., 8-11 Uhr (Ortsplatz 7)

Pitten: Di., 16-19 Uhr; Do., 16-19 Uhr; Sa., 9-11 Uhr (VAZ Pitten)

Puchberg: Mo., 15-18 Uhr; Mi., 15-18 Uhr; So., 16-19 Uhr (Sticklergasse 3)

Reichenau an der Rax: Mo., Mi., 7-10 Uhr (Schlossplatz 9)

Schottwien: Mi., 17-20 Uhr (Hauptstraße 30)

Schwarzau im Gebirge: Di., So., 17-18 Uhr (Markt 24)

Schwarzau am Steinfeld: Mo., 15-18 Uhr; Fr., 16-19 Uhr (Neunkirchner Straße 110)

Seebenstein: Mo., Mi., 17-19 Uhr; Sa., 16-18 Uhr (Werksstraße 21)

Scheiblingkirchen-Thernberg: Di., 14-17 Uhr (Badgasse 100); Gesundheitszentrum: Fr., 8-11 Uhr; So., 18-20 Uhr (ab 18. April).

Semmering: Mo., 7-10 Uhr (Hochstraße 1)

St. Egyden am Steinfeld: Di., Do., So., 15-19 Uhr (Egydiplatz 1)

Ternitz: Mo., Mi., Fr., 16-20 Uhr; Di., 8-12 Uhr; So., 8-16 Uhr (Hans-Czettelplatz 2)

Trattenbach: Fr., 16-18 Uhr (Trattenbach 10)

Warth: Mo., 6-8 Uhr; Do., 16-19 Uhr (Marktplatz 3)

Wartmannstetten: Mo., Mi., 16-19 Uhr (Unterdanegger Straße 5)

Willendorf: Mi., 17-19 Uhr (Pfarrgasse 9)

Wimpassing: Mo., Mi., 7-11 Uhr (Bundesstraße 42)

Zöbern: Mo., 17-19 Uhr; Mi., 16-20 Uhr; Sa., 8-12 Uhr (Schulgasse 1, Eingang Waldgasse)

Weitere Informationen: www.testung.at