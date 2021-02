Zu den anfangs sieben Gemeinden im Bezirk Neunkirchen, die eine regelmäßige Corona-Teststraße eingerichtet haben, sind weitere dazugekommen: Nun besteht auch in Kirchberg am Wechsel, Puchberg am Schneeberg, Seebenstein, Schwarzau am Steinfeld und St. Egyden die Möglichkeit, sich kostenlos auf Covid-19 testen zu lassen. Um eine vorherige Registrierung unter www.testung.at wird gebeten, mitzubringen sind die E-Card und ein Ausweis. In den Räumlichkeiten gilt die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske.

In den ersten Tagen war das Interesse an den bereits eingerichteten Teststraßen übrigens groß: In Neunkirchen nutzten alleine in der Vorwoche rund 500 Personen die Möglichkeit und Aspang Markt verzeichnete am vorigen Montag innerhalb von nur drei Stunden 211 Testungen. „Das Angebot wird wirklich sehr gut angenommen“, erklärt Bürgermeisterin Doris Faustmann (ÖVP) – deshalb wurden auch die Öffnungszeiten ausgeweitet.

Ein Überblick über alle Teststationen im Bezirk Neunkirchen: