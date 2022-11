Buntes Herbst-Programm in Ternitzer Kulturszene

Mit Hans Kammerlander und Stefan Jürgens beehren wieder zwei bekannte Persönlichkeiten die Stahlstadt.

Rechtzeitig vor der Wintersaison präsentiert Extrembergsteiger Hans Kammerlander seinen neuen Vortrag „Ski extrem – vom Nordpol zum Everest“ am Freitag, den 4. November, um 20 Uhr in der Stadthalle Ternitz.

Die allermeisten extremen Skifahrer sind selten extreme Höhenbergsteiger und die allermeisten extremen Höhenbergsteiger sind ebenso selten extreme Skifahrer: der Südtiroler Hans Kammerlander ist einer der ganz wenigen Alpinisten der Welt, die beides können. In seinem neusten Vortrag zeigt der Spitzenalpinist auf eindrucksvolle Weise, wie es möglich ist, extremes Bergsteigen an den höchsten Gipfeln der Erde mit gewagten Skiabfahrten zu kombinieren. Karten: Stadtgemeinde Ternitz oder Ö-Ticket.

Stefan Jürgens spielt im Kulturhaus. Foto: Mathias Bothor

Zum dritten Mal gastiert Schauspieler und Musiker Stefan Jürgens am 5. November, 20 Uhr, im Kulturhaus Pottschach. In seinem neuen Solo-Programm „so viele Farben“ präsentiert sich Jürgens als passionierter Musiker. Stunden zuvor, um 15 Uhr, zeigt er sich als Autor und präsentiert sein Buch „Love Letters – mutwillige Liebesergüsse“ in der Buchhandlung Lesegenuss in Gloggnitz. Hier ist eine Platzreservierung erforderlich ( 02662 42550).

