Neunkirchner Südbahn-„Guglhupf“ wurde Autolenker zum Verhängnis

Beim Zurückschieben geriet ein Autolenker aufs Bankett. Die Feuerwehr musste ihn befreien. Foto: privat

Verkehrsteilnehmer kennen die Situation: Beim Auffahren auf die Überführung ist der Gegenverkehr auf beiden Richtungen derart uneinsehbar, dass vor allem wenn sich auf der Spitze zwei Fahrzeuge entgegenkommen immer wieder gefährliche Situationen entstehen. Und einer von beiden Lenkern aufgrund der Fahrbahnenge immer zum Zurückschieben gezwungen ist. Was offenbar nicht allen Autofahrern leicht fällt. So auch heute, Montagmorgen.

ÖVP-Stadtchef Herbert Osterbauer fordert nun eine Lösung für die prekäre Situation: ,,Es handelt sich ja um eine Landstraße und ich werde bei der BH eine Signallösung anregen. Egal, was dabei letztlich herauskommt, aber so kann es nicht bleiben", so Osterbauer. Er kann auch sich gut eine Ampelregelung wie bei einem einspurigen Baustellenverkehr vorstellen.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.