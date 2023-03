Überraschungsdeal: Neunkirchen verkauft Bestattung und Kommunalservice

,,Gerade in dieser Branche blicken wir wirtschaftlich sehr unsicheren Zeiten entgegen und mit dem neuen Eigentümer ist die Zukunft der beiden Sparten langfristig gesichert“, begründet ÖVP-Stadtchef Herbert Osterbauer die Entscheidung für die Veräußerung. Über den Verkaufspreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Erste Anfragen für einen Verkauf gab es bereits im Sommer des Vorjahres. „Ich habe mir denn in den vergangenen Monaten ein genaues Bild vom Interessenten gemacht und es handelt sich bei ihm um einen Unternehmer, dem ich vertraue, dass alles seinen richtigen Weg nimmt“, so Osterbauer. Neben den beiden Gebäuden der Bestattung in Neunkirchen und Puchberg werden keine weiteren Immobilien bei dem Deal veräußert. Das Personal wird sowohl bei der Bestattung als auch beim Kommunalservice vom neuen Besitzer übernommen.

Als Zeitpunkt der Übernahme wird der 1. Mai anvisiert. Gespräche mit dem Koalitionspartner der Grünen im Vorfeld haben Osterbauer zu diesem Schritt bestärkt. Auch die SPÖ und FPÖ hätte laut Osterbauer bei einem Informationsgespräch, das am Freitag stattfand, positive Signale ausgesandt.

Und was passiert mit dem Geld? „Das werden wir in vernünftige Projekte investieren. Unter anderem müsse wir ja auch einen neuen Kindergarten bauen“, erklärt der Stadtchef.

Weitere Reaktionen der Personalvertretung sowie der anderen Fraktionen demnächst auf www.noen.at

