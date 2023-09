Neunkirchen bekommt eine Tanzschule

„Von der Musik zur Bewegung und von der Bewegung in die Füße", lautet das Motto des Tanzlehrers und Tanzschulleiters Bernd Weninger. Bereits im Oktober öffnet die Schule am Spitz 9 ihre Türen und bietet eine Vielzahl von Kursen für sowohl Jugendliche, Erwachsene als auch Senioren. „Wir sind seit 2012 in Wiener Neustadt. Ich bin in Neunkirchen aufgewachsen, die Stadt war immer so etwas wie meine Heimat. Deshalb wollte ich schon immer in Neunkirchen einen Standort haben", erklärt der Seebensteiner. Diesen Wunsch konnte er nun in die Tat umsetzen. Bereits in den Jahren vor der Corona-Pandemie haben an den Wochenenden Tanzkurse in Neunkirchen im Studio seiner Bekannten stattgefunden. Während der Lockdowns hatten er und sein 20-köpfiges Team genügend Zeit, den Plan gründlich durchzudenken. „Es hat sich total schnell und einfach ergeben. Den Standort haben wir durch Zufall gefunden", so der langjährige Tänzer. Bereits am 3. Oktober geht's los mit einem Grundkurs und anschließendem Aufbaukurs.

Tanzkurse für Pärchen und Singles

Boogie & Swing, Ladies-Hip-Hop und Salsa: Sei es für Anfänger oder Fortgeschrittene - Die Tanzschule Weninger bietet eine breite Palette von Tanzstilen. „Unsere Hauptzielgruppe sind natürlich Paare, also Erwachsene", so Weninger. Besonders viel Wert wird hier auf das „Social Dancing", also das gemeinsame Tanzen. Wichtig sei dabei vor allem, die Musik zu spüren – ein starres Auswendiglernen von Schritten soll gemieden werden.

Aber auch für Singles, die gerne tanzen und neue Menschen kennenlernen möchten, wird Einzelunterricht angeboten. Diese finden bereits seit Herbst in Wiener Neustadt statt und werden sehr gut von den Tänzerinnen und Tänzern angenommen. Motivierte können in den Singlekursen Grundschritte lernen, aber auch Salsa, Mambo, Bachata und vieles mehr.

Alle Kurse, die in der Tanzschule angeboten werden, können monatlich bezahlt werden. Die Preise beginnen ab 59 Euro im Monat. Jene, die zwar bereit sind, ihre Tanzschuhe anzuziehen und das Tanzfieber zu spüren, sich jedoch nicht überwinden können, ermutigt Weninger: „Es ist immer sehr lustig bei uns. Jeder, der zum ersten Mal hier ist, ist überrascht, wie angenehm und toll es hier ist. Es ist wirklich ein großer Spaß!“