Prozess: Wegen Sucht Tankstelle in Natschbach überfallen

Weil sie am 18. Juni frühmorgens um 5.30 Uhr den Tankstellenshop in Natschbach überfallen und eine Mitarbeiterin mit einer Art Gewehr bedroht und zur Herausgabe des Kasseninhalts gezwungen hatten, standen zwei Männer aus Neunkirchen vor Gericht. Beide Täter, 26 und 32 Jahre alt, bekannten sich schuldig. Die Beute: 430 Euro.

Die beiden Männer gaben an, an diesem Tag kein Geld für die dringend benötigten Drogen gehabt und deshalb den Entschluss gefasst zu haben. Der 26-Jährige: „Es war eine spontane Idee, ich sagte: Machen wir eine Tankstelle.“ Die Männer nahmen dafür auch noch einen Gewehrlauf mit, der die Angestellte einschüchtern und die Aktion „schneller“ machen sollte. Während der 26-Jährige die Frau mit der „Waffe“ bedrohte, sprach der 32-Jährige mit ihr und nahm schließlich das Geld aus der geöffneten Kassa. Dieser meinte vor Gericht: „Ich sagte: Machen Sie bitte die Kassa auf! Und versuchte, sie zu beruhigen.“

„Dachte, ich sehe meine Kinder nie wieder!“

Dass die beiden Räuber höflich waren, bestätigte dann sogar das Opfer, 53, vor Gericht. Aber: „Sie kamen vermummt rein und einer hielt mir die Waffe entgegen. Mir war klar, es wird ernst.“ Die Frau öffnete, wie gewünscht, alle drei Kassen, wovon aber zwei am frühen Morgen noch leer waren. „Sie wollten auch in den Tresor, aber ich sagte ihnen, dass ich den nicht öffnen kann.“ Danach seien sie weggelaufen. Das Opfer zeigte sich vor Gericht gefasst, aber sehr belastet von dem Erlebnis: „Mein erster Gedanke war: Ich sehe meine Kinder nie wieder.“ Seither kämpfe sie mit den Nachwirkungen des Überfalls und immer, wenn jemand mit Mundschutz und Sonnenbrille in den Shop komme, steige ihr Blutdruck. „Ich kann auch nicht mehr alleine arbeiten.“

Der Erstangeklagte war auch wegen versuchter Einbrüche angeklagt und hat drei Vorstrafen. Er wurde zu fünf Jahren Haft verurteilt, außerdem wurden drei bedingte Strafen widerrufen. Sein Komplize wurde zu drei Jahren Haft verurteilt. Beide Urteile sind nicht rechtskräftig.

