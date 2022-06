Ternitz: Erste Erfolge für Rehkitz-Projekt

Werbung

Mit einem in Österreich bisher einzigartigen Projekt machte man in Ternitz vor wenigen Wochen von sich reden. In Zusammenarbeit mit der Stadt und der Drohnen-Firma „SpektakulAir“ setzte man es sich zum Ziel, Rehkitze vor dem Mähtod zu retten.

Eines der bisher sieben geretteten Kitze. Foto: Stadtgemeinde Ternitz

Und das zu hundert Prozent durch die Stadtgemeinde geförderte Projekt trägt bereits erste Früchte. Bis dato flog man bereits 35 Hektar ab, in denen sich insgesamt sieben Kitze befanden. Für die freiwilligen Helfer ein besonderes Erlebnis: „Ein Kitz zu retten erzeugt ein Glücksgefühl, in der Gewissheit zu leben, dass diesem Tier – und auch der Mutter – ein leidvolles Schicksal erspart geblieben ist“, erzählt Bürgermeistersekretärin und Projektinitiatorin Andrea Dostal.

Doch nicht nur in Sachen Rehkitzrettung wurde die Stadt aktiv. Zusätzlich wird über die Aufgaben eines Jägers sowie das richtige Verhalten im Wald auch in den Schulen aufgeklärt. Großer Dank gelte zudem Tierarzt Christian Kahofer sowie dem Hegeringleiter Herbert Gersthofer, die das Pilotprojekt der Stadt von Beginn an unterstützten.

Wer ebenfalls mithelfen möchte, Rehkitze vor dem Mähtod zu bewahren, der kann sich bei Andrea Dostal unter 0664/5127645 anmelden.

Infos: www.ternitz.rettet-kitze.at

