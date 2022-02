Anklage zu Neunkirchner Finanzskandal steht

Denn nicht nur die ehemalige Rathaus-Mitarbeiterin, sondern auch deren Sohn muss sich demnächst vor Gericht verantworten. So ist die Staatsanwaltschaft davon überzeugt, dass er von den Machenschaften seiner Mutter gewusst haben und mit einem Teil des Geldes sogar seinen Lebensunterhalt finanziert haben soll. Für beide gilt die Unschuldsvermutung.

493.146,39€ in die Tasche gesteckt

Insgesamt geht es um eine Summe von 493.146,39 Euro, die die Erstangeklagte und ehemalige Mitarbeiterin seit 2014 in die eigene Tasche abgezweigt haben soll. Und zwar vom 1. Jänner 2014 bis 15. September 2021. In allen Taten soll sie ihre Befugnisse als Mitarbeiterin der Gemeinde, aber auch als Kassierin der Personalvertretung missbraucht haben und die Beträge nicht an die vorgesehenen Rechnungs-Empfängerkonten, sondern an die Konten lautend auf „Gewerkschaft der Gemeindebediensteten der Stadtgemeinde Neunkirchen“ und auf „Personalvertretung der Bediensteten der Stadtgemeinde Neunkirchen“ überwiesen haben.

Von dort dürften dann die Überweisungen auf private Konten, darunter auch auf jenes ihres Sohnes, erfolgt sein. Letztgenannter soll über all die Jahre eine Summe von 204.486 Euro erhalten haben. Der Sohn, so die Staatsanwaltschaft, habe die Vermögensbestandteile „verwahrt, verwaltet und verwertet, indem er sein Konto für Überweisungen zur Verfügung stellte und die dort vereinnahmten Giralgelder für seine Zwecke verwendete und damit seinen Lebensunterhalt finanzierte“. Laut Strafgesetzbuch werden der Erstangeklagten Veruntreuung und Geldwäscherei, dem Sohn nur Geldwäscherei zur Last gelegt.

Als Motiv bei der Bediensteten nennt die Anklagebehörde „persönliche Bereicherung bzw. die Bereicherung ihrer Familienangehörigen“. Auch wie die Taten abgelaufen sein sollen, wird angeführt: „Durch die Umleitung der Zahlungsflüsse vom Gemeindekonto auf die von ihr kontrollierten Konten der Personalvertretung gelang es ihr, durch spätere Zahlungsziele begünstigte Guthaben auf den Vereinskonten aufzubauen, die sie für ihr verbrecherisches Vorhaben abdisponieren konnte, ohne aber in Zahlungsverzug bei den Gläubigern der Gemeinde zu geraten. Dabei agierte sie nach der hinlänglich bekannten Loch-auf-Loch-zu-Taktik und bediente von den Personalvertretungskonten die Gläubiger der Gemeinde und der Personalvertretung nach Dringlichkeit.“

Letztlich betrugen die Zahlungsrückstände jedoch knapp über 500.000 Euro, sodass es ihr nicht mehr möglich war, die erforderlichen Geldmittel durch Umleitung auf die Konten der Personalvertretung rechtzeitig aufzubringen. Die Sache flog auf.

Laut Staatsanwaltschaft erklärt sich die ehemalige Bedienstete schuldig. Anders sieht es beim Zweitangeklagten, ihrem Sohn, aus: Er leugnet, „von der Herkunft der Gelder gewusst zu haben und behauptete schutzsuchend, dass er angenommen habe, dass die Gelder möglicherweise von seinem verstorbenen Großvater stammen würden. Wie ihm seine Mutter über die Jahre eine derart hohe Summe mit legalen Mitteln zur Bestreitung seines Lebensunterhalts zur Verfügung hätte stellen sollen, konnte er jedoch ebenso wenig schlüssig erklären wie den Umstand, dass Gelder direkt von den Personalvertretungskonten auf sein Konto zur Anweisung gebracht wurden.“

Insgesamt werden neun Zeugen, darunter auch Bürgermeister Osterbauer aussagen müssen. Den beiden bis dato unbescholtenen Angeklagten droht eine mehr als einjährige Haftstrafe. Ein Prozesstermin steht noch nicht fest.

Reinigender Prozess

