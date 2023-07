Breitenau Paukenschlag: Finnisches Unternehmen krallt sich Mauser-Kabinen

Die Fortaco Group steht vor dem Erwerb des Unternehmen in Breitenau erworben. Foto: Christian Feigl

P aukenschlag in der heimischen Wirtschaftswelt: Der Familientraditionsbetrieb Mauser, einer der weltweit führenden Traktor- und Landmaschinenkabinenhersteller, soll an einen finnischen Mitbewerber, die Fortaco Group Holdoco Oyi, verkauft werden. Der Deal ist, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt werden, bereits in trockenen Tüchern.

„Die Gründe, warum wir das gemacht haben, sind einfach erklärt. Ich bin der ,letzte' Mauser und es geht uns um die Zukunfts- und Nachfolgeabsicherung des Betriebs“, erklärt Geschäftsführer Martin Mauser auf Nachfrage der NÖN. Für die rund 300 Mitarbeiter vor Ort ändere sich mit dem neuen Eigentümer nichts. „Es geht alles ganz normal weiter“, so Mauser. Auch er selbst bleibt Geschäftsführer „bis zu meiner Pensionierung im Jahr 2028!“ Über den Verkaufspreis wurde Stillschweigen vereinbart. Fortaco hat nach eigenen Angaben eine Vereinbarung über den Kauf der gesamten Geschäftsanteile der Walter Mauser GmbH („MauserCABS“) unterzeichnet. Das Breitenauer Unternehmen entwickelt und produziert Sicherheitskabinen unter anderem für Traktoren und Landmaschinen zahlreicher Hersteller und Marken. Der Abschluss der Übernahme wird laut Fortaco voraussichtlich im dritten Quartal 2023 erfolgen, sofern bestimmte übliche Bedingungen für die Übernahme erfüllt sind, einschließlich der Einholung der Finanzierung und der erforderlichen behördlichen Genehmigungen. Das berichtet auch das deutsche Landtechnikmagazin. MauserCABS wird nach Unternehmensangaben ab dem Zeitpunkt des Abschlusses als Teil der Fortaco-Gruppe ausgewiesen. „Durch die Übernahme will Fortaco nach eigenen Angaben seine geografische Präsenz und Position als führender Geschäftspartner für Fahrzeugkabinentechnologie und -fertigung in Europa, den USA und Asien weiter ausbauen. Sowohl Fortaco als auch MauserCABS verfügen nach Unternehmensangaben über angesehene und ergänzende Kundenportfolios“, schreibt das Landtechnikmagazin. Das Familienunternehmen Mauser verfügt über mehr als 60 Jahre Erfahrung im Bereich Sicherheitskabinen und der Jahresnettoumsatz lag 2022 nach Firmenangaben bei 44 Millionen Euro.