Wenn auch die Trockenheit des Sommers den Landwirten ordentlich an die Substanz gegangen ist, so werden die Bauern von Grünbach und Schrattenbach nicht müde, ihre vielfältigen Produkte zu präsentieren. Der Bauernbund organisiert am Samstag, 5. Oktober einen Markt, bei dem heimische Produkte angeboten werden. Mit dabei sind die Familien Stickler (Talbauer), Jäger (Obersberg), Steurer (Gutenmann), Pölzelbauer (Wildgehege Hochberg), Gärtnerei Pfarrer (Grünbach), Familie Burger (Schrattenbach), die Gemeinschaft der Bäuerinnen, die Jugend mit Spezialitäten aus Bauernhand und der Bauernbund selbst.

Natürlich darf ein buntes Rahmenprogramm nicht fehlen. So spielt um 11 Uhr die Grünbacher Tanzlmusi zum Frühschoppen auf. Weiters gibt es ganztägig Schätzspiele und Präsentationen von Holzschnitzereien. Um 14 Uhr darf man sich auf eine Trachtenmodeschau des Modehauses Leskovar freuen. Schließen wird der Marktbetrieb mit einer Verlosung köstlicher Preise.