Neunkirchner Opernfreunde feiern Jubiläum

Der Verein „Amici del Belcanto“ feiert heuer ein Jubiläum. Begonnen hat die 40-jährige Erfolgsgeschichte 1983, gegründet von Opernliebhaber Michael Tanzler. Anfangs fanden die Aufführungen im WIFI-Neunkirchen statt. Ab 2003 übersiedelte der Verein in die Stadthalle Ternitz, wo bis heute 18 konzertante Opern aufgeführt wurden, darunter zwei österreichische Erstaufführungen.

Das Amici-Team organisierte über 100 Konzerte, die zum Teil auch in Italien stattfanden. 270 Sänger, Pianisten und Dirigenten waren zu Gast bei den Amici-Abenden. Seit Jahrzehnten dabei: das Banska Bystrica Orchester aus der Slowakei. „Unzählige Reisen durch halb Europa, speziell Italien, wurden unternommen, um Opernaufführungen zu erleben und immer wieder auch mit den Künstlern zusammenzutreffen“, schildert Michael Tanzler der NÖN.

Gefeiert wird das Jubiläum am Freitag, dem 5. Mai, um 19 Uhr in der Stadtpfarrkirche Neunkirchen mit einem großen Festkonzert. Ein internationales Sängeraufgebot bringt musikalische Delikatessen von Bellini, Donizetti, Verdi und Wagner. Mit dabei: Der zuletzt an der Scala und in London brillierende Norbert Ernst aus Edlitz, der aufstrebende Sänger Francesco Castoro aus Italien, die in Köln erfolgreiche Ytian Luan aus China und die zur Zeit als Carmen in Nürnberg brillierende Bosnierin Almerija Delic. Weiters angesagt haben sich die Publikumslieblinge Thomas Weinhappel und Duccio Dal Monte sowie Andrea Martin und die „hauseigenen Stützen“ Stefan Tanzer und Alexander Gallee. Erwin Stoll dirigiert.

Vorbestellung der nummerierten Sitzplätze (€ 25,-) wird empfohlen. Tel: 01 9563758 oder 0680/1454048.

