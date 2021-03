Auch, wenn etliche Details noch offen sind – eines ist klar: Noch im April wird die Stadtgemeinde Neunkirchen eine Corona-Impfstraße für die Bevölkerung öffnen. Das gaben Bürgermeister Herbert Osterbauer, Landtagsabgeordneter Hermann Hauer (beide ÖVP) sowie Stefan Spielbichler, Pressesprecher von 144 Notruf Niederösterreich am Samstagvormittag bei einem Medientermin im Rathaussaal bekannt.

Wann genau man starten könne, hänge vom „Go“ der Behörden ab, erklärte Stadtchef Osterbauer – „klar ist jedenfalls: Neunkirchen ist gewappnet!“ Noch nicht zu hundert Prozent fixiert wurde der Standort für die Impfstraße – als wahrscheinlich gilt Osterbauer zufolge die Halle bei der Firma Pehofer in der Freiligrathgasse. „Aktuell sieht es so aus, als würde dieser Standort sehr gut passen“, so das Stadtoberhaupt.

Festhalten am nationalen Impfplan

Welche Personengruppe sich ein „Jauckerl“ holen kann, orientiert sich Stefan Spielbichler zufolge am nationalen Impfplan, an dem selbstverständlich festgehalten werde. Geplant ist vorerst, die Impfstraße an drei Tagen pro Woche offen zu halten – das könne sich aber auch ändern: „Wir werden hier natürlich flexibel sein“, so Herbert Osterbauer. Welcher Impfstoff verabreicht wird, ist noch unklar. „In einer Zeit, in der es einen Mangel an Impfstoff gibt, kann man sich diesen nicht aussuchen“, so Stefan Spielbichler.

Dass viele Menschen einen Impfstoff verweigern, weil diesem weniger Wirksamkeit nachgesagt wird, kann Stefan Spielbichler nicht nachvollziehen: „Alle, die aktuell im Gespräch sind, sind freigegeben und zugelassen. Der beste Impfstoff ist der, der verfügbar ist“, so sein Appell. Ins selbe Horn stieß Landtagsabgeordneter Hermann Hauer (ÖVP): „Eine hundertprozentige Sicherheit gibt es natürlich nie, aber ich vertraue hier auf Fachleute und Wissenschaftler, die ihr Fach verstehen.“

Appell, sich an Maßnahmen zu halten

Am Rande der Pressekonferenz appellierten Hauer und Osterbauer einmal mehr eindringlich an die Bevölkerung, sich an die Corona-Maßnahmen zu halten, nachdem sich Bezirkshauptfrau Alexandra Grabner-Fritz mit einer solchen Bitte auch an alle Stadt- und Ortschefs gewandt hatte. „Die Zahlen schnalzen in die Höhe – es ist unabdingbar, die Situation ernst zu nehmen“, so Hermann Hauer.

Sein Nachsatz, in Richtung von Corona-Kritikern: „Niemand verkündet solche Maßnahmen aus Jux und Tollerei. Das ist eine Pandemie und die können wir nur gemeinsam bewältigen.“ Fehlen durften zu guter Letzt aber auch Dankesworte nicht – während Osterbauer die freiwilligen Helfer bei den Corona-Teststraßen hervorhob, erklärte Spielbichler, die Gemeinden seien in der Krise ein starker und wichtiger Partner.