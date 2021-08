Das Stadtfest findet statt! Nach wie vor geht Bürgermeister Herbert Osterbauer (ÖVP) von diesem Szenario aus. Die Vorbereitungen für die Veranstaltung, die im Vorjahr bekanntermaßen wegen der Pandemie abgesagt wurde, laufen jedenfalls schon auf Hochtouren. Das Programm steht, und auch an den Sicherheitsbestimmungen wird intensiv gearbeitet. „Es wird drei Zugänge geben – über die Fabriksgasse, über die Wiener Straße und über die Triesterstraße. Das Festgelände ist abgesperrt, damit die ,3G‘-Regel kontrolliert werden kann“, verrät der Stadtchef. Beim Zutritt ist also ein Nachweis über eine Impfung, eine Testung oder eine überstandene Krankheit vorzuweisen. Ist dies der Fall, erhält der Besucher ein färbiges Band.

Eröffnet soll das Fest am Freitag, dem 10. September, werden. Gegen 16.30 Uhr soll mit der Verleihung von Ehrenzeichen gestartet werden, ehe um 19.30 Uhr der 1. Neunkirchner Musikverein aufspielen wird. Am Samstag werden gegen 14.30 Uhr die Feuerwehrfahrzeuge gesegnet und am Sonntag findet die Veranstaltung mit dem „Dirndlgwandsonntag“ traditionell ihren Ausklang.