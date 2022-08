Neunkirchner Stadtfest heuer nur an zwei Tagen

Werbung

Erst vor wenigen Wochen fand mit dem Bezirksfest eine Veranstaltung der Superlative in Neunkirchen statt. An zwei Tagen konnten sich Blaulichtorganisationen, Vereine und Institutionen präsentieren, außerdem wurden Musik und Kulinarik geboten.

Trotzdem laufen im Rathaus bereits die Vorbereitungen für das Stadtfest am Samstag, dem 10. September, und Sonntag, dem 11. September. „Es wird diesmal ein verkürztes Stadtfest sein, ohne Programm am Freitag“, verrät Bürgermeister Herbert Osterbauer (ÖVP) vorab. Als Grund dafür führt er unter anderem das erst stattgefundene Bezirksfest an.

Start des Festes ist am Samstag um 11 Uhr mit einem Festakt. „Dabei werden die ausgeschiedenen Gemeinderäte, Freiwillige sowie Sportlerinnen und Sportler geehrt“, so Osterbauer. Außerdem werden – wie im Vorjahr – wieder drei Ehrenringe verliehen. Der Abend soll dann musikalisch werden: Angesagt haben sich die Gruppierungen „Groove Station“, „Missing Link“ sowie „Wir4“. Kulinarisches bieten die heimischen Gastronomen wie gewohnt ab 10 Uhr an.

Der Sonntag steht dann ganz im Zeichen der Tracht. Gestartet wird der traditionelle „Dirndlgwandsonntag“ mit einer Festmesse sowie einem Erntedankfest um 10 Uhr. Anschließend findet ein Frühschoppen statt.

