Einem besonderen und aus Sicht der FPÖ wichtigen Thema nimmt sich derzeit Stadtrat Erwin Scherz an. Er und seine Fraktion möchten in der Stadtgemeinde einen Tierfriedhof installieren. Erste Vorschläge kamen auch bei SPÖ-Bürgermeister Rupert Dworak gut an.

Seinen Platz soll der Tierfriedhof direkt neben dem Städtischen Friedhof finden. „Ich habe mit einigen Bestattern gesprochen und sie alle meinen, dass das Interesse definitiv vorhanden ist“, so Scherz. Er könne sich vorstellen, dass im erweiterten Bereich des Städtischen Friedhofs ein Teil für den Tierfriedhof abgezweigt wird. Bevor allerdings erste Schritte gesetzt werden können, muss vorab noch die rechtliche Situation geprüft werden. „Das übernimmt die Stadtgemeinde. Ich hoffe aber, dass wir das bis 2022 umsetzen können. Das wäre zumindest mein Ziel“, so FPÖ-Stadtrat Erwin Scherz.

SPÖ-Stadtchef Rupert Dworak sieht Tierfriedhof eher in Waldstück. Grabner, Grabner

Den Zeitplan des Stadtrates sieht SPÖ-Stadtchef Rupert Dworak als „sehr ehrgeizig“ an. Die Grundsatzidee eines Tierfriedhofes begrüßt er jedoch. „Das ist ein sehr emotionales Thema. Viele, vor allem Alleinstehende, verlieren mit ihrem Haustier eine wichtige Bezugsperson“, so der Bürgermeister.

Bezüglich Standort stimmt Dworak nicht ganz mit Scherz überein. Er könne sich vorstellen, dass der Tierfriedhof nahe eines Waldstücks errichtet wird und nicht direkt neben dem Städtischen Friedhof.