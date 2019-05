236.000 Euro sind es insgesamt, die laut Vizebürgermeister Martin Fasan (Grüne) für ein neues Vorhaben in die Hand genommen werden sollen: Die Errichtung eines kombinierten Geh- und Radweges in der Blätterstraße nämlich. Der Weg soll stadtauswärts gesehen auf der rechten Fahrbahnseite bis zur Waldrandgasse errichtet und in beide Richtungen befahrbar sein. Ein entsprechender Antrag soll in der Junisitzung des Gemeinderates beschlossen werden, so Fasan.

Das Vorhaben ist aber ein recht aufwendiges, wie der Vizebürgermeister konkretisiert: So müssen nicht nur die Einfahrten in die Seitenstraßen neu errichtet werden, auch die Entwässerung muss neu organisiert werden. „Denn die Fahrbahn der Blätterstraße ist auf höherem Niveau als der umzubauende Gehsteig. Die bisherige Entwässerung der Fahrbahn erfolgte in den Grünstreifen zwischen Fahrbahn und Gehsteig. Im Zuge der Errichtung des Radweges werden eigene Versickerungsmulden geschaffen, in die das Wasser von der Fahrbahn abfließen kann“, erklärt Fasan.

In Angriff genommen sollen die Arbeiten im Sommer werden, in weiterer Folge wird auch über die Weiterführung des Weges bis Mollram diskutiert, schließt Fasan.