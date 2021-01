Die Coronakrise dominierte das zu Ende gegangene Jahr 2020. Zweifelsohne wird die Bekämpfung der Pandemie auch im Jahr 2021 eine wichtige Rolle spielen – was im Bezirk Neunkirchen wichtig sein wird, hat die NÖN-Redaktion für Sie zusammengetragen.

Antigen-Schnelltests. Nach dem „Testlauf“ im Dezember besteht am 16. und 17. Jänner 2021 erneut die Möglichkeit, sich auf Covid-19 testen zu lassen.

Bauvorhaben. Etliche Bauvorhaben stehen in den Startlöchern: Der Zubau bei der Mühlfeldvolksschule in Neunkirchen ebenso wie der Umbau der Gemeindeämter Reichenau an der Rax und Schrattenbach.

C orona-Impfung. Die ersten Menschen in Österreich wurden bereits „gepiekst“, wann es im Bezirk losgeht, ist bis dato aber noch nicht bekannt.

Durchbruch. Auch die Planungsarbeiten für eine Bahnunterführung in der Raglitzerstraße in Neunkirchen sollen 2021 starten. Dem Prozess waren lange Verhandlungen vorausgegangen.

Ergänzung. Nach dem Rücktritt von Silvia Grasinger (SPÖ) wird Christian Moser neuer Gemeinderat in Neunkirchen.

F euerwehrwahlen. Im Jänner treten die 90 Feuerwehren des Bezirks zusammen und wählen ein neues Kommando.

Gemeindeparteien. Auch in einigen Ortsparteien kommt es zu personellen Wechseln – etwa in Puchberg, wo Hannes Jägersberger als ÖVP-Obmann auf Martin Hausmann folgt.

H ochwasserschutz. In Reichenau möchte man 2021 die Zustimmungen von Grundeigentümern, deren Grund man für den Schutz benötigt, einholen. Mit einer Fertigstellung ist erst 2022 zu rechnen.

I n Planung. Florian Weitzer hat mit der Planung für das Kurhaus am Semmering begonnen, Details sollen 2021 folgen.

Jubiläum. 2022 begeht Mönichkirchen das 100-jährige Bestandsjubiläum. Eine Arbeitsgruppe soll noch heuer die Feierlichkeiten planen.

K ultur. Ein Großteil geplanter Kultur-Events fiel 2020 dem Virus zum Opfer. Heuer soll es wieder los gehen – ein Überblick unterhalb auf Seite 7!

L oipen-Projekt. Die umfassenden Maßnahmen bei der Wechsel-Panoramaloipe in Kirchberg sollen heuer in Angriff genommen werden. Insgesamt werden drei Millionen Euro investiert.

Müllgebühren. Das neue Jahr macht sich auch in den Geldbörsen bemerkbar: Die Abfallgebühren fallen aufgrund eines Beschlusses des Abfallwirtschaftsverbandes teurer aus.

Neuwahlen. Der Seniorenbund lädt 2021 zum Bezirkstag, bei dem ein neuer Vorstand gewählt werden soll.

Ortskern. Eine Arztpraxis mit Veranstaltungsbereich entsteht in Aspangberg-St. Peter, ein Ortszentrum mit Gastronomie in Grimmenstein.

Personalrochade. Schon 2020 hätte Christian Samwald Rupert Dworak als SPÖ-Bezirksparteivorsitzenden beerben sollen. Coronabedingt wird die Wahl heuer nachgeholt.

Quadratmeter . An die 140 m² Zubau entstehen ab Frühjahr 2021 beim Pittener Kindergarten.

Reichenauer Pavillon. Die groben Sanierungsarbeiten an dem Wahrzeichen des Raxgebiets sind abgeschlossen. Ab März geht es weiter mit der Außenanlage. Abgeschlossen sollen die Arbeiten Ende Juni sein.

Stadtmarketing. Nach dem Rückzug von Alois Meixner als Obmann des Stadtmarketingvereins Gloggnitz sucht der Verein einen neuen Boss. Eine Entscheidung steht noch aus.

T ourismus. Die Buchungslage im Jahr 2020 war mau, doch für Tagesausflüge wurde der Bezirk oft und gerne genutzt. Wie es heuer weitergeht, hängt vorwiegend von „Corona“ ab.

Umbau. Die Marktgemeinde Grafenbach-St.Valentin widmet sich 2021 einem großen Projekt – und zwar dem Gemeindeamt-Umbau. Gebaut wird ab Mai.

V erschoben. Seit Jahren spricht man in Payerbach über einen möglichen Gemeindeamt-Umbau. 2021 hätte es so weit sein sollen, wenn da nicht „Corona“ wäre. Der Umbau wird sich vermutlich um ein Jahr verschieben, ebenso wie in Grünbach am Schneeberg.

W ahlen . 2021 steht neben dem Bezirkstag des ÖVP-Seniorenbundes (siehe N) auch jener des ÖAAB an. Er hätte bereits 2020 stattfinden sollen.

X’hundheit – das wünschen wir uns allen!

Yiouvarlakia ist eine griechische Suppe mit Rinderhack und Reis. Griechisches Flair gibt es aber diesem Jahr auch in St. Johann. Im ehemaligen St. Johanner-Hof mieten sich Ionnais und Larissa Palaiologaros mit ihrem „SigaSiga“ ein. Mehr dazu auf den Seiten 14 und 15.

Zum Schluss wünscht Ihnen das NÖN-Team ein gutes und erfolgreiches neues Jahr. Bleiben Sie gesund!