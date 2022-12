Bezirk Neunkirchen: 2023 wird buntes Kulturjahr

Werbung

Das Kulturjahr 2023 verspricht, äußerst vielfältig zu werden. Zweifelsohne zu den Höhepunkten zählen wieder der „Kultursommer“ am Semmering und die Festspiele Reichenau, die vom 1. Juli bis 6. August stattfinden. Der Kartenverkauf für beide Event-Reihen startet im März.

Das an Klassik interessierte Publikum darf sich über die „moz art“-Konzerte in Gloggnitz freuen – ebenso sind Konzerte auf Schloss Stuppach bei Gloggnitz geplant. Der Spielsaison-Start ist am 9. April 2023.

Die Stadtgemeinde Ternitz feiert 2023 100 Jahre Gemeinde und 75 Jahre Stadt. Über 70 Veranstaltungen sind geplant.

In Wimpassing startet die Kultursaison am 20. Jänner mit einem Konzert von Florian Hecher. Der Klavierlehrer der Musikschule Wimpassing tritt unter dem Titel „Feder Rausch – Weltmusik trifft Filmmusik trifft Klassik“ auf.

Der Kulturverein Neunkirchen startet am 24. Februar 2023 mit einem „Spring Swing“-Konzert von Viktor Gernot und seinen Freunden. Hier sind nur mehr Restkarten erhältlich. Thomas Stipsits beehrt Neunkirchen am 16. November 2023.

