Bezirk Neunkirchen: NÖ Tage der offenen Ateliers laden wieder ein

Rund 1.000 Künstler und Kunsthandwerker in 350 Orten in Niederösterreich öffnen für Interessierte ihre Ateliers, Galerien, Studios und Werkstätten. Im Bezirk Neunkirchen sind Ateliers in 18 Gemeinden geöffnet.

Alle Teilnehmenden aus dem Bezirk Neunkirchen

Lajos Mruk undHans Wolfgang Jäger (Otterthal), Philipp Heckman (Brunn an der Pitten), Sonja Stickler (Buchbach), Haydar Celik, Kadriye Menekse, Nakip Basak Tiryaki, Nurcan Toker und Peter Ledolter (Enzenreith), Christine Söllner (Gleissenfeld), Michael Wilczek, Eva und Grittli Gruber (Gloggnitz), Monika Holzbauer (Grafenbach), Iris Weber-Gigler (Hart), Michaela Preis (Kirchberg am Wechsel), Hubert Hortschitz, Martha Theresa Kerschhofer (Neunkirchen), Felix Brosch-Fohraheim, Gerda Kybl, Creepy & Sweet (Pitten), Jennifer Blaschek (Prigglitz), Ulrich Jordis, Uli in der Pax (Schwarzau im Gebirge), Isabella Jolanta Shave, Judith Olzinger (Seebenstein), Eva Maria Brunner, Waltraud Recker, Robert Pinter, Christina Scheicher, riz up, Sabine Brandstätter, Gertrude Milhalits, Walburga Stickler (Ternitz), Gottfried Lakinger (Thomasberg), Susanne Grill, Ingrid Schwarz, Anna Rasinger, Andreas W. Seichter (Warth), Ulrike Riegler, Wolfgang Hillbrand, Astrid Leister, Harald Pillhofer, Michaela Trapichler, Michael Weinmüller und Otto Piribauer (Wörth).