"Ich werde immer wissen, wo ich zuhause bin." Sagt Luke Andrews. Hinter dem aufstrebenden Musiktalent aus Feistritz am Wechsel liegt ein aufregendes, ereignisreiches Jahr 2018: Auftritte beim Donauinselfest oder dem Ö3-Weihnachtswunder am Rathausplatz St. Pölten, die Präsentation des ersten Albums mit dem Titel "Leave a trace" und Top-Platzierungen in den Radiocharts.

Luke Andrews. | Raffeis

Diese Woche startet Lukas Ehrenhöfer, wie das Musiktalent im bürgerlichen Namen heißt, gemeinsam mit seinem besten Freund Tom Traint aus Aspang sowie seiner Band die allererste Tournee quer durch Österreich. Darüber, über seine bisherige Karriere, sein allererstes, selbstgeschriebenes Lied und wo er sich selbst in zehn Jahren sieht, sprach er im ausführlichen NÖN-Interview mit Philipp Grabner.

Im Rahmen des Gesprächs erklärte Luke auch, warum er trotz seiner vielen Verpflichtungen noch gerne beim Pfadfinder-Kränzchen in Kirchberg am Wechsel am Schlagzeug sitzt: "Weil das Familie und Freunde sind und das mir das Allerwichtigste ist." Langfristiges Ziel formulierte er ebenso: International bekannt werden, auch außerhalb Österreichs auf Tournee gehen.

