Das bringt 2023 in Neunkirchen

2023 wird ein spannendes und aufregendes Jahr für die Bezirkshauptstadt: Vor allem zahlreiche Bauprojekte stehen in Neunkirchen am Programm, sagt Bürgermeister Herbert Osterbauer (ÖVP): „Wenn alles glatt läuft, wollen wir mit der Unterführung in der Raglitzerstraße und dem Neubau der Musikschule bei der Volksschule im Mühlfeld beginnen.“

Aber auch der Neubau eines Kindergartens für sechs normale und zwei Kleinstkindergruppen steht an. Die Suche nach einem Grundstück ist aktuell im Gange. „Zusätzlich müssen wir uns um eine Lösung für den Pfarrkindergarten, der ja im Sommer schließt, kümmern“, so Osterbauer. Und zu guter Letzt bekommt auch der Sportplatz eine neue Tribüne.

Immobilienunternehmer Christian Zeller möchte das Südbahnhotel am Semmering in den nächsten Jahren Schritt für Schritt revitalisieren und bald auch Übernachtungsgäste empfangen. „Geplant ist, in ein bis zwei Jahren bereits die ersten zwanzig Zimmer fertig zu haben“, erklärt Zeller. Neben der Erneuerung des Hoteltrakts soll das Hallenbad saniert werden, hier sei ein Wellnessbereich im kleinen Stil angedacht.

Ein besonderes Jahr steht auch für die Freiwillige Feuerwehr Schwarzau am Steinfeld an. Diese will den Spatenstich für ihr neues Feuerwehrhaus setzen. Da das derzeitige Heim bereits in die Jahre gekommen ist und eine Sanierung nicht zweckführend wäre, entschied man sich für einen Neubau an einem anderen Standort. Die Kosten für das Projekt liegen bei rund drei Millionen Euro. Das Land sagte bereits eine Förderung zu. „Wir rechnen mit einer Bauzeit von rund zwei Jahren. Wir wollen viel Eigenleistung einfließen lassen“, so Kommandant Thomas Streng.

Gefeiert wird 2023 in Ternitz , schließlich stehen in diesem Jahr nicht nur das 100-jährige Gemeinde-, sondern auch das 75-jährige Stadtjubiläum an.

