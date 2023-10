Drei Aufführungen: In Mönichkirchen wird wieder Theater gespielt

Mönichkirchen hat — nach vielen Jahren Pause — wieder eine Theatergruppe. Pünktlich zum Faschingsbeginn, am 11. November, geht die Premiere des Stücks „Wie der Vater so der Nachbar“ über die Bühne. Die insgesamt drei Aufführungen finden im Pfarrsaal statt.

Zum Inhalt: Das humoristische Lustspiel handelt von drei „haushaltsfaulen“ Männern, die aufgrund ihrer Untätigkeit von ihren Frauen auf die Probe gestellt werden. Während die Damen einen Wellnessurlaub genießen, müssen sich die Männer zuhause mit den alltäglichen Arbeiten und Herausforderungen des Haushalts auseinandersetzen.

Als Darstellerinnen und Darsteller auf der Bühne stehen Benedikt Schwarz, Sissi Luef, Magdalena Panzenböck, Susanna Dorner, Bernd Dorner sowie die Gemeinderäte Peter Koglbauer und Thomas Pichler.

Aufgeführt wird „Wie der Vater so der Nachbar“ am Samstag, 11. November, um 18.30 Uhr, am Sonntag, 12. November, um 15 Uhr und am Samstag, 18. November, um 18.30 Uhr.

Um Sitzplatzreservierungen wird unter folgender Telefonnummer gebeten: 0677/616 322 06.