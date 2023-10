Großes Fest zum „Hunderter“: Trattenbach feiert Jubiläum

Dass sich Trattenbach im Jahr 1923 von Otterthal und Kranichberg loslösen konnte, war vor allem der Verdienst zweier Gemeindebürger: Stephan Mautner und Franz Scheibenreif arbeiteten maßgeblich an der Selbstständigkeit ihrer Ortschaft – und wurden, nachdem ihr Unterfangen tatsächlich gelang, mit der Ehrenbürgerschaft ausgezeichnet.

Am Sonntag kommender Woche, 15. Oktober, wird der denkwürdige „Hunderter“ der Gemeinde nun offiziell begangen – mit einer Festmesse (ab 9.30 Uhr) sowie einem Festakt, in dessen Rahmen auch das 40-jährige Bestehen des Elternvereins begangen wird. Ein Frühschoppen soll die Veranstaltung, die im Gemeinschaftshaus stattfinden wird, beschließen. „Was mich besonders freut: Alle Vereine aus dem Ort helfen mit und arbeiten daran, dass es ein gelungenes Fest wird“, dankt Bürgermeister Johannes Hennerfeind (ÖVP) allen Beteiligten.

Die Gemeinde Trattenbach um das Jahr 1930. Foto: Gemeinde Trattenbach

Im Rahmen des Festes wird auch die Ortschronik, an der zuletzt Altbürgermeister Ernst Schabauer arbeitete, vorgestellt. Eines der Themen darin: die ungeliebte Fusion zur Großgemeinde Otterthal 1972, die nach einem Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes 13 Jahre später wieder aufgehoben wurde. Und: Was Trattenbach mit Ludwig Wittgenstein verbindet. 1889 in Wien geboren, unterrichtete Wittgenstein, der als einer der bedeutendsten Philosophen des 20. Jahrhunderts gilt, zwischen 1920 und 1922 in der örtlichen Volksschule.