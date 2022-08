Vorschau Metal-Festival lädt auf Schloss Stuppach

GB Gerhard Brandtner

Schloss Stuppach Foto: Gerhard Brandtner

„Start small, think big“ heißt es am 26. und 27. August in Stuppach. An diesen beiden Tagen kommt es auf Schloss Stuppach zu einem besonderen Treffen: „Metal goes Mozart“ ist das Motto.